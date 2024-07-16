美牧師不滿老婆搭機獨自升級　衝頭等艙毆妻被捕

美國一名75歲牧師，日前因在飛機上毆打妻子的頭部被警方逮捕，他向警方透露，得知妻子將座位升等為頭等艙，兩人不能坐在一起，令他感到很沮喪，強調當時只是輕輕拍了拍妻子的頭，無意傷害她。事件令這名牧師被航空公司列入黑名單之餘，他更面臨最高3年監禁的控罪。

75歲美國維吉尼亞州牧Roger Allan Holmberg，與妻子Patti Holmberg於2日乘搭阿拉斯加航空(Alaska Airlines)航班，從西雅圖飛往安克拉治探訪朋友。但他上機後才發現Patti獨自坐在頭等艙。飛機起飛後，他怒氣沖沖到頭等艙質問Patti，對方回答「因為我是金卡會員」，並試圖安撫Roger的情緒。詎料Roger心中有氣，之後數度進出頭等艙，不僅對Patti舉中指，還多次動手毆打她的頭部，驚動其他乘客。幸機上一位坐在Patti附近警員起身嚇阻Roger，Roger才悻悻然返回座位，他在飛機降落後隨即被警方拘捕。