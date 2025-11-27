美特使被爆對俄教路要烏割地惹爭議，俄羅斯：洩漏錄音企圖阻礙和談進程。(Reuters)

彭博25日公布威特科夫與普京外交顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)10月14日的5分鐘通話內容逐字稿，當時特朗普與埃及等國家才居中斡旋，促成以色列與哈馬斯停火，並提出20點計畫結束長達2年的戰爭。威特科夫提議美俄參考加薩20點和平計畫，對俄烏停戰提出和平框架，「我們提出20點特朗普和平計畫，我想也許我們和你們也能這樣做」，他接著再詳細描繪雙普應如何展開對話，建議俄方以相當積極的方式對特朗普提出非常類似20點計畫的和平提案「我們認為這或許能發揮一些作用，我們對這類事情持開放態度。」後續通話中，威特科夫似乎也認定烏克蘭將做出許多讓步，「現在我告訴你，我知道達成協議要付出甚麼代價：頓涅茨克，還有某個地方可能進行領土交換」，「但我認為與其這樣說，我們不如更滿懷希望地溝通，因為我認為我們將會達成協議，而我認為總統會給我很大的空間和決定權來達成協議」。威特科夫也在談話中流露出對普京的欽佩，「你知道我對普丁總統懷有最深的敬意」，他提到澤連斯基即將訪問白宮，稱自己會澤連斯基只是「因為他們希望我在那裡」。

美國對俄烏戰爭提出的28點和平方案要烏克蘭割地、裁軍並排除加入北約，彭博社引述威特科夫(Steve Witkoff)上月與俄羅斯總統助理烏沙科夫一段通話錄音，威特科夫「教路」要促成和平方案，烏克蘭要割讓頓涅茨克，甚至更多領土，以傳授與特朗普溝通的秘訣。

特朗普稱無聽過錄音，但指是標準的談判。(AP)

特朗普稱無聽過錄音 但指是標準的談判

威特科夫的建議顯然獲俄方接納，10月16日普京與特朗普通話後，特朗普發文稱普京祝賀他在「中東和平的偉大成就」；10月17日澤連斯基造訪白宮後也傳出，特朗普與澤連斯基會晤期間多次「對罵」，特朗普甚至「多次飆髒話」，重申普京的談話論點，敦促烏克蘭接受交換土地等俄方提案。

針對報道，特朗普25日在空軍一號上表示沒聽過錄音檔，但為威特科夫辯護「這是標準的談判」。俄羅斯回應指，有關錄音被洩漏是企圖阻礙和談進程。