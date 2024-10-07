美特工掀20年來最大規模「離職潮」 2年已離職1400人

美國特勤局2022年和2023年有超過1400人離職，為該機構20年來最大規模的人員流失，美媒指這一現象的主要原因是過度加班和管理者的長期失職。

特勤局人員緊缺 據《紐約時報》3日報道，美國特勤局（USSS）在2024年人員緊缺的情況變得更加突出，這一年有多場總統競選活動、共和黨與民主黨的黨代會以及北約峰會，與此同時，針對政治領導人的暴力威脅不斷增長。 對此，美國特勤局毫無準備。儘管2023年7月，時任特勤局局長的金伯利·切特爾（Kimberly Cheatle）在給全局的一封郵件中表示，留住員工已成為該局的「重中之重」，但在2024年，特勤局並未如願擴員，反而出現人員流失，7800名員工中至少有1400人在2022年和2023年離職，是特勤局20年來最大規模的人員流失。

Punishing hours, dilapidated facilities and an ill-conceived retiree program left the Secret Service without the personnel it needed in a year of threats and violence. Agents say one problem underlies all the others: an exodus of the best-trained people. https://t.co/kAavdlIqKR — The New York Times (@nytimes) October 4, 2024

離職原因 據報道，針對特朗普的兩次暗殺未遂事件都暴露出特勤局的深層問題，而特工們認為其根源在於最優秀的人才大規模離職。切特爾自己也在特朗普造勢時遭槍擊後，於7月23日宣布引咎辭職。 據20多名該局特工及前特工表示，由於特勤局管理層長期以來的失職，特工們長期處於應急狀態，缺乏必要的專注、休息和培訓，難以勝任工作。特工們離職的原因包括： 一、壓垮人的加班，通常是最後一刻才分配工作任務，且有時甚至沒有報酬； 二、返聘退休特勤局特工的計畫反而刺激了更多員工退休，這樣他們就可以同時領取工資和養老金； 三、在晉升和招聘方面徇私偏袒。