美獨行槍手無目標濫射 德州outlet 8死7傷

美國德州一個有逾120間店舖、案發時有數以百計顧客的特賣場(outlet)，前日下午發生槍擊案，最少造成8死7傷，其中3人危殆，死者包括一名臉部中槍小女童。幸當時附近剛巧有一名警員在調查另一案件，旋即將槍手擊斃，否則死傷者恐更多。警方正調查槍手動機，相信他單獨行事。

案發於當地時間下午3時許，有網上流傳的行車紀錄片段可見，疑犯駕車到位於達拉斯市郊的特賣場Allen Premium Outlets外，下車後隨即向路人瘋狂開槍。現場傳出30多下槍聲，民眾慌忙走避，多人中槍，有人當場死亡。

當時特賣場內有數百名顧客，一名目擊者說：「我與母親正在店內購物，不知從哪裡傳出10下『砰』聲，我看著身旁顧客，問『是槍聲嗎？』他回道『不，可能只是裝修之類』，然後又響起10或15下槍聲，我跑到店舖前方，說『不，這是槍擊案』。我們看到那人(槍手)，一身黑衣，穿著背心，手持步槍，正向對面的人開槍。」

好心男想急救女童驚見「她已沒有臉」

當時在跟親友購物、學過心肺復甦法的男子Steven Spanhouer，看到一名女童伏在灌木中，上前查看摸到她尚有脈搏，但將她轉身後卻驚見「她的臉已經沒了」。另有目擊者說：「當我走出店舖時，(商場)就如一座鬼城，我沒看到人，繼續走，所有人、所有門都鎖上，每間商店都有人在內。我繼續四處走，很快就看到遺體，知道發生甚麼事。」

警方表示，事發時一名警員接報到附近處理另一宗案件，聽到槍聲後發現槍手，當場將他擊斃。州長阿博特形容槍擊案是難以言喻的悲劇。