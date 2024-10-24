美男疑喝醉大鬧婚禮　與人扭打還「咬斷賓客手指」

美國一名男子被指控在2023 年的一場婚禮上疑似酒後暴走和賓客發生扭打，期間還咬斷他人手指。他對犯行坦承不諱，如今法院判定他兩項罪名成立。

調查人員稱蘭西看起來「喝醉了」 據美媒報導，法庭文件顯示，2023 年 10 月 27 日，警方接到在奧科諾莫沃克鎮的婚禮場地「有人手指被咬掉」的通報，立刻前往現場。員警抵達後看到兇嫌內森.蘭西(Nathan Landsee)就坐在沙發上，袖子上有血，門廳和舞廳之間的地板上也有血跡。 事後在調查時，有目擊稱蘭西不當地觸摸一名賓客，很快引起其他人的不滿，蘭西開始變得焦躁並大吼大叫。

他被帶到另一個房間隔離，新郎新娘還試圖讓他冷靜下來但沒有用，現場開始有賓客要求他離開，蘭西變得更加激動，不斷地大吵大鬧，隨後更與一名聲稱要報警的賓客扭打了起來，當另外三人把他按倒在地時，蘭西就咬掉了其中一人的手指。 據報導，當時的調查人員稱蘭西看起來「喝醉了」。在接受警方偵訊時，蘭西聲稱「他不知道發生了什麼事，但每個人都在抓住他，有人把手伸進他的嘴裡，所以他咬了下去。」 受害者事後縫了19針，幸運將手指接回，但很可能會留下後遺症。

檢察官對他控以擾亂治安和毆打的罪名，由於他沒有提出抗辯，法院判定這兩項罪名有罪，預計將於 12 月 13 日宣判。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Wild wedding guest bites person's fingertip off after being told to leave Milwaukee nuptials https://t.co/lwyJ9HGxAr pic.twitter.com/aGs9Lw5PIh — Turbo Leaks (@TurboLeaks) October 24, 2024