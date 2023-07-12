美男童因天氣太熱1小時飲6支水　中毒昏迷無法控制四肢

大家平時常說要多飲水，但飲水過量也有害健康！美國南卡羅萊納州一名10歲男童佐敦（Ray Jordan）日前與家人到哥倫比亞旅遊時，由於在戶外遊玩天氣炎熱，1小時內連續飲了6支水，結果一段時間後突然出現中毒現象昏迷，差點喪命。

水分攝取過多 腎臟無法負荷

當地電視台《WIS TV》報導，佐敦的母親史黛西（Stacy）表示，美國國慶連假期間一家人到哥倫比亞旅遊，當時佐敦和表兄弟們在外玩耍，「我們沒有注意到他喝了多少的水，後來才發現他在晚上8時30分到9時30分之間一共喝了6支水」。到了晚上10時30分左右，父親傑夫（Jeff）發現兒子突然無法控制自己的頭、手臂或任何身體部位，「他的活動功能消失了，看起來好像中毒或是喝醉了」。

家長趕緊把佐敦送到了醫院，經醫師診斷，佐敦因為短時間攝取過多水分，腎臟一時之間無法負荷，導致血液中的鈉含量嚴重過低，而出現水中毒症狀。史黛西稱，「醫生給了他一些東西要讓他盡可能地排尿，以排出體內大量的液體，因為他的大腦周圍很腫脹才會導致頭痛」，醫生花了8個小時給佐敦注射鈉和鉀來調節他的血液。所幸經過治療後，佐敦已逐漸恢復健康，史黛西與傑夫也利用這次的恐怖經驗提醒大家，天氣炎熱要提醒孩子交替喝水和運動飲料，因為運動飲料中的電解質不會稀釋血液中的鈉含量。

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