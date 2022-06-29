美疑犯煞車撞斷頸 遭警員拉出警車扔進監倉 下身癱瘓需插喉(有片)

美國康涅狄格州一名男疑犯被送往警署途中，警車突然急煞停，疑犯雙手被手扣反鎖身後，又沒綁上安全帶，即猛力撞向車廂前方。報道指，他這一下「撞斷頸」，但警員不相信他傷勢嚴重，仍將他強行拉出警車，又拖進羈留室，其後才送院。疑犯目前情況危殆，下半身癱瘓，需插喉治療。

英國《每日郵報》報道，事發於上周日(19日)，紐黑文(New Haven) 36歲非裔男子考克斯(Richard Cox)涉嫌非法藏械被捕，從閉路電視及警員隨身攝錄片段可見，他雙手反鎖身後，警車急煞停，他即倒下，頭部往前撞向車廂牆身。

受傷後，考克斯躺在地上，多次低聲喊叫「救命」，警員隨後才停車，查看其情況。一名警員問他發生甚麼事，他幾次說無法郁動身體，警員電召救護車，但繼續駛往警署。