熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
國際
2022-06-29 18:36:03

美疑犯煞車撞斷頸 遭警員拉出警車扔進監倉 下身癱瘓需插喉(有片)

分享：
然車時，雙手反鎖身後的考克斯猛力撞向車廂前方。(互聯網)

然車時，雙手反鎖身後的考克斯猛力撞向車廂前方。(互聯網)

美國康涅狄格州一名男疑犯被送往警署途中，警車突然急煞停，疑犯雙手被手扣反鎖身後，又沒綁上安全帶，即猛力撞向車廂前方。報道指，他這一下「撞斷頸」，但警員不相信他傷勢嚴重，仍將他強行拉出警車，又拖進羈留室，其後才送院。疑犯目前情況危殆，下半身癱瘓，需插喉治療。

英國《每日郵報》報道，事發於上周日(19)，紐黑文(New Haven) 36歲非裔男子考克斯(Richard Cox)涉嫌非法藏械被捕，從閉路電視及警員隨身攝錄片段可見，他雙手反鎖身後，警車急煞停，他即倒下，頭部往前撞向車廂牆身。

受傷後，考克斯躺在地上，多次低聲喊叫「救命」，警員隨後才停車，查看其情況。一名警員問他發生甚麼事，他幾次說無法郁動身體，警員電召救護車，但繼續駛往警署。

考克斯涉嫌非法藏械被捕，警員指他曾飲酒。(互聯網)

考克斯涉嫌非法藏械被捕，警員指他曾飲酒。(互聯網)

律師批評警方沒理由動粗

報道指，警車駛至警署，多名警員到場，儘管考克斯已多次說不能郁動，但警員仍堅持要他離開警車，即抓著他雙腿，把他強行拉出警車，期間多次叫考克斯「坐起來」，把他扔上輪椅。結果，考克斯倒在輪椅上，頭部垂下。

警員把考克斯送進警署，直至這刻，他仍沒得到治療，警員隨後將他拖進羈留室，再以手扣鎖起他雙腳，有警員指他因飲酒吸毒，才變成這樣，一名警員說：「他情況非常好。」

代表律師指，考克斯至今仍留院，情況危殆，胸口以下癱瘓，且需插喉。律師指，考克斯遭警方無理地以暴力對待，「他求助，他們(警員)就認為他講大話，沒給他即時治療。警員將他拉出警車，把他扔上輪椅，這樣可能加劇他的嚴重傷勢」。

報道指，警方正調查事件，當日執勤的5名警員正休假受查。

警車急煞，導致考克斯撞傷頸部。(互聯網) 警員抓著考克斯雙腳，將他拉出警車。(互聯網) 考克斯被警員拉進警署，面露痛苦表情。(互聯網) 警員將考克斯拖進羈留室。(互聯網) 考克斯倒在羈留室地上。(互聯網)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受