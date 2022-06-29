美疑犯煞車撞斷頸 遭警員拉出警車扔進監倉 下身癱瘓需插喉(有片)

美國康涅狄格州一名男疑犯被送往警署途中，警車突然急煞停，疑犯雙手被手扣反鎖身後，又沒綁上安全帶，即猛力撞向車廂前方。報道指，他這一下「撞斷頸」，但警員不相信他傷勢嚴重，仍將他強行拉出警車，又拖進羈留室，其後才送院。疑犯目前情況危殆，下半身癱瘓，需插喉治療。
英國《每日郵報》報道，事發於上周日(19日)，紐黑文(New Haven) 36歲非裔男子考克斯(Richard Cox)涉嫌非法藏械被捕，從閉路電視及警員隨身攝錄片段可見，他雙手反鎖身後，警車急煞停，他即倒下，頭部往前撞向車廂牆身。
受傷後，考克斯躺在地上，多次低聲喊叫「救命」，警員隨後才停車，查看其情況。一名警員問他發生甚麼事，他幾次說無法郁動身體，警員電召救護車，但繼續駛往警署。
律師批評警方沒理由動粗
報道指，警車駛至警署，多名警員到場，儘管考克斯已多次說不能郁動，但警員仍堅持要他離開警車，即抓著他雙腿，把他強行拉出警車，期間多次叫考克斯「坐起來」，把他扔上輪椅。結果，考克斯倒在輪椅上，頭部垂下。
警員把考克斯送進警署，直至這刻，他仍沒得到治療，警員隨後將他拖進羈留室，再以手扣鎖起他雙腳，有警員指他因飲酒吸毒，才變成這樣，一名警員說：「他情況非常好。」
代表律師指，考克斯至今仍留院，情況危殆，胸口以下癱瘓，且需插喉。律師指，考克斯遭警方無理地以暴力對待，「他求助，他們(警員)就認為他講大話，沒給他即時治療。警員將他拉出警車，把他扔上輪椅，這樣可能加劇他的嚴重傷勢」。
報道指，警方正調查事件，當日執勤的5名警員正休假受查。