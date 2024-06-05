美療養院七旬婦被宣布死亡　殯儀館準備火化驚見仍有呼吸

美國內布拉斯加州一名在療養院接受安寧療護的七旬婦人在被宣布死亡後，被送到當地一間殯儀館準備火化，殯儀館職員卻發現這名老婦人竟然還有呼吸，立即為她進行急救及送院。最終婦人成功「復活」，目前在醫院接受治療中。

綜合報道，美國蘭開斯特縣警長辦公室周一(3日)表示，一名名74歲婦人3日上午9時44分在當地一家療養院被宣告死亡，之後被療養院送到位於林肯市的「Butherus-Maser & Love」殯儀館準備處理身後事。至上午約11時44分，殯儀館一名職員留意到婦人還有呼吸，立刻致電911求助，並且在醫療人員趕到之前對她施行了心肺復甦。經警方確認，該名老婦人為林肯市市民Constance Glantz，她後來被送往當地醫院治療，目前仍然在世，她的家人已收到通知。