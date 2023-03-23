美眼藥水受細菌污染 3死8失明 4人須摘眼球 眼流恐怖「綠淚」

美國有眼藥水受細菌感染，上月宣布回收後，據報截至3月14日，美國其中16個州份已有68宗使用者不適報告，其中最少有3人死亡，並有8人失明，當中4人須摘取眼球。 據報涉事眼藥水品牌多達10款，但個案最多的是EzriCare Artificial Tears Lubricant Eye Drops，其專為眼乾人士提供滋潤作用，在美國全國藥房有售，包括Walmart、Target及CVS等，亦可在網店Amazon購得，另一牌子則為Delsam Pharma's Artifical Tears。

迄今在美國出現的感染個案多涉及EzriCare Artificial Tears Eye Drops。(互聯網)

另一款涉事的眼藥水Delsam Pharma's artifical tears。(互聯網)

須回收的EzriCare Artificial Tears Lubricant Eye Drops及Delsam Pharma's Artifical Tears在印度生產，部分產品被發現受綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)污染。據報迄今加州、紐約州、伊利諾伊州、德州、賓夕法尼亞州及華盛頓州等均錄得使用者不適個案。美國疾控中心(CDC)呼籲曾用上述眼藥水後感不適的人立即求醫，據報涉及的個案出包流眼睛出黃、綠或透明分泌物、眼痛、眼部紅腫、感到眼內有異物、怕光及視力模糊等。 綠膿桿菌｜72歲婦用受污染眼藥水後 角膜潰瘍失視力 其中一個病例為一名72歲婦人，使用EzriCare artificial tears約一周後左眼失去視力，「起初她不覺得痛……但一天早上她醒來，發現枕頭有些黃色物體」，之後「她開始發現眼睛外表有變化」。老婦送入急症室後，醫生在她左眼角膜發現大範圍潰瘍，留醫3周接受抗生素及多次手術後仍無效，最終左眼失去視力。