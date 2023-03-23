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國際
2023-03-23 19:00:04

美眼藥水受細菌污染 3死8失明 4人須摘眼球 眼流恐怖「綠淚」

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若眼部感染綠膿桿菌，或會流出綠黃色分泌物。(互聯網)

若眼部感染綠膿桿菌，或會流出綠黃色分泌物。(互聯網)

美國有眼藥水受細菌感染，上月宣布回收後，據報截至3月14日，美國其中16個州份已有68宗使用者不適報告，其中最少有3人死亡，並有8人失明，當中4人須摘取眼球。

據報涉事眼藥水品牌多達10款，但個案最多的是EzriCare Artificial Tears Lubricant Eye Drops，其專為眼乾人士提供滋潤作用，在美國全國藥房有售，包括Walmart、Target及CVS等，亦可在網店Amazon購得，另一牌子則為Delsam Pharma's Artifical Tears。

迄今在美國出現的感染個案多涉及EzriCare Artificial Tears Eye Drops。(互聯網)

迄今在美國出現的感染個案多涉及EzriCare Artificial Tears Eye Drops。(互聯網)

另一款涉事的眼藥水Delsam Pharma's artifical tears。(互聯網)

另一款涉事的眼藥水Delsam Pharma's artifical tears。(互聯網)

須回收的EzriCare Artificial Tears Lubricant Eye Drops及Delsam Pharma's Artifical Tears在印度生產，部分產品被發現受綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)污染。據報迄今加州、紐約州、伊利諾伊州、德州、賓夕法尼亞州及華盛頓州等均錄得使用者不適個案。美國疾控中心(CDC)呼籲曾用上述眼藥水後感不適的人立即求醫，據報涉及的個案出包流眼睛出黃、綠或透明分泌物、眼痛、眼部紅腫、感到眼內有異物、怕光及視力模糊等。

綠膿桿菌｜72歲婦用受污染眼藥水後 角膜潰瘍失視力

其中一個病例為一名72歲婦人，使用EzriCare artificial tears約一周後左眼失去視力，「起初她不覺得痛……但一天早上她醒來，發現枕頭有些黃色物體」，之後「她開始發現眼睛外表有變化」。老婦送入急症室後，醫生在她左眼角膜發現大範圍潰瘍，留醫3周接受抗生素及多次手術後仍無效，最終左眼失去視力。

美國一名72歲婦人眼部感染綠膿桿菌後，留院3周後證實左眼失明。(互聯網)

美國一名72歲婦人眼部感染綠膿桿菌後，留院3周後證實左眼失明。(互聯網)

綠膿桿菌｜普遍存在於自然界 感染或會流「綠液」

綠膿桿菌廣泛存在於自然界，包括泥土及水中，以及人體皮膚及腸道等。人體一旦免疫力下降，感染綠膿桿菌便會增加，傳染途徑包括飛沫、傷口、醫療器材及飲用受污染的水等。綠膿桿菌可發生在人體多個部位，包括肺部、泌尿道、角膜及中耳等，亦常見於燒傷部位及傷口，嚴重可致心內膜炎甚至敗血病。如隱形眼鏡清潔不完全，綠膿桿菌有機會滋生，造成眼睛角膜感染。感染綠膿桿菌後，有關部位有機會滲出綠色液體。

若眼部感染綠膿桿菌，或會流出綠黃色分泌物。(互聯網)

若眼部感染綠膿桿菌，或會流出綠黃色分泌物。(互聯網)

顯微鏡下的綠膿桿菌。(互聯網)

顯微鏡下的綠膿桿菌。(互聯網)

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