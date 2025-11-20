美眾議院嚴厲指控新澤西州器官捐贈機構 患者生命跡象復甦仍繼續摘除器官

美國眾議院委員會調查人員指控，新澤西州器官捐贈機構NJ Sharing Network的行政總裁，曾指示員工對生命跡象復甦的患者繼續摘取器官。這間機構因收集器官方式激進，而被國會調查。
《華盛頓郵報》報道，眾議院歲計委員會(House Ways and Means Committee)主席史密斯(Jason T. Smith)及小組委員會召集人史懷克(David Schweikert)，去信NJ Sharing Network行政總裁魏爾希(Carolyn Welsh)，信中內容曝光。
他們在信中指控，NJ Sharing Network作為全新澤西州器官捐贈、器官回收協調機構，涉及「極度不當行為」，可能違反新澤西州及聯邦法例。
這封12頁的信函根據相關文件、10多名吹哨者訪談，並引述涉及不當做法的證據，指控NJ Sharing Network向患者家屬施壓，要求他們同意器官摘取。此外，分配器官又不依照全國的輸候名單次序，甚至有一天內丟掉100個胰臟的情況。
根據委員會搜集的資訊，這些指控裡最嚴重的一項，是魏爾希今年早前在新澤西州康敦市維圖亞露德夫人醫院指示員工，「即使患者恢復生命跡象」，仍要繼續執行器官摘除程序。
調查人員在信中指控魏爾希：「是你告訴現場的工作人員……他們應繼續進行器官摘取。」當時患者被宣告死亡，器官摘取程序剛開始，但患者隨後出現生命跡象時，工作人員聯絡魏爾希，他就作出上述指示。
指控信寫道：「委員會了解到，不僅現場工作人員持續向醫院施壓要求繼續器捐程序，你本人更是做出繼續摘取決定者。你身為一個沒有臨床經驗的人卻在醫院外做指示，當時院內醫護都對你的決定表示擔憂。」
《華郵》報道，眾議院委員會高層這封發函，料將加劇外界對美國器官捐贈體系爭議。這套複雜的官僚系統支撐著美國數十億美元器官移植產業。
參議院財政委員會2022年一份報告，將70宗死亡歸因於器官篩選疏失，並指這套器捐體制存在廣泛缺失。今年也有政府調查人員發現，負責肯塔基、西弗吉尼亞、俄亥俄州等地的一個器官採購組織，至少有28次在患者可能仍未被確認死亡之前，就展開器官摘取程序。