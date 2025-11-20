美眾議院嚴厲指控新澤西州器官捐贈機構 患者生命跡象復甦仍繼續摘除器官

美國眾議院委員會調查人員指控，新澤西州器官捐贈機構NJ Sharing Network的行政總裁，曾指示員工對生命跡象復甦的患者繼續摘取器官。這間機構因收集器官方式激進，而被國會調查。

《華盛頓郵報》報道，眾議院歲計委員會(House Ways and Means Committee)主席史密斯(Jason T. Smith)及小組委員會召集人史懷克(David Schweikert)，去信NJ Sharing Network行政總裁魏爾希(Carolyn Welsh)，信中內容曝光。

他們在信中指控，NJ Sharing Network作為全新澤西州器官捐贈、器官回收協調機構，涉及「極度不當行為」，可能違反新澤西州及聯邦法例。