美眾議院外委會下周三審議法案 表決撤香港經貿辦地位

美國眾議院外交委員會將於當地下周三(29日)上午10時（香港時間29日晚上11時），審議有關香港經濟貿易辦事處的認證法案（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），如果確定香港經貿辦不符合目前享有的權利和豁免資格，須於180日內關閉。法案之後仍須經參眾兩院通過，以及獲總統拜登簽署才能生效。

倘兩院及總統同意 須 180 日內關閉

法案由美國國會及行政部門中國問題委員會兩名聯合主席、共和黨眾議員史密斯和民主黨參議員默克利在2月提出。他們當時質疑「一國兩制」框架已經被北京干預和扼殺，香港人的公民與政治自由正在迅速消退，兩人又形容香港經貿辦已成為中國額外的「外交前哨」，要求總統在法案頒布後30日內，證明香港目前在華盛頓、紐約和三藩市的3個經貿辦，是否仍值得享有現時的特權、例外與豁免。