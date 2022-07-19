美眾議院議長佩洛西或下月訪台

原計劃4月出訪台灣的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），早前因為確診新冠肺炎而延遲有關的行程。外國傳媒報道，有關行程很可能在下月進行。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。

英國《金融時報》報道，指佩洛西計劃在下月出訪台灣，而這將是25年來，首位到台灣的美國眾議院議長。報道表示，6個消息人士向報章證實有關的消息。82歲的佩洛西原定在4月到訪台灣，不過因為確診而延期。當時已被中國外交部指責為惡意挑釁。有消息人士就向《金融時報》指，白宮對佩洛西的行程表達擔心。因為8月1日將是中國的建軍節，而之後亦將是中共的二十大會議。

中國外交部： 嚴重違反一個中國原則中美三個聯合公報

外交部發言人趙立堅表示，中方已經多次表明嚴正立場，堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對。趙立堅又說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。