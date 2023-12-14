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國際
2023-12-14 10:46:26

美眾院通過啟動彈劾調查 拜登斥共和黨作毫無根據「政治騷」

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美眾院通過啟動彈劾調查 拜登斥共和黨作毫無根據「政治騷」（路透社資料圖片）

美眾院通過啟動彈劾調查 拜登斥共和黨作毫無根據「政治騷」（路透社資料圖片）

美國國會眾議院通過對總統拜登啟動彈劾調查，共和黨控制的眾議院周三(13)221票贊成、212票反對，通過啟動對拜登的彈劾調查，釐清拜登有沒有從兒子亨特的商業行為中不當獲益。拜登發聲明，批評共和黨控制的眾議院沒有處理改善民生的緊急工作，反而浪費時間，以謊言攻擊他，進行毫無根據的「政治表演」。

釐清拜登有否從兒子商業行為不當獲益

共和黨人指控拜登2009年至2017年擔任副總統期間，亨特利用父親的影響力，於海外的商業交易疑涉不當獲利，揚言需徹查拜登在當中的關係。53歲的亨特重申沒證據顯示拜登在經濟上曾參與他的生意。但共和黨議員認為，拜登的參與未必需要涉及經濟。白宮律師否認這一說法，稱指控失實。

在眾議院為彈劾調查表決前，亨特表明不會回應眾議院監督委員會的傳票，拒絕為其海外商業交易問題，於國會閉門作證，擔心閉門證詞會被扭曲。惟他表示願意公開作證。有共和黨議員揚言追究亨特藐視國會罪。

民主黨參院佔多數 下台可不能

眾院啟動的彈劾案幾乎肯定無法讓拜登下台，即使投票通過彈劾拜登，也必須經過參議院超過三分之二的票數同意對他的指控，目前民主黨在參院佔多數，故啟動彈劾調查僅有助於共和黨在大選攻擊拜登。

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