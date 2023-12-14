美眾院通過啟動彈劾調查 拜登斥共和黨作毫無根據「政治騷」

美國國會眾議院通過對總統拜登啟動彈劾調查，共和黨控制的眾議院周三(13日)以221票贊成、212票反對，通過啟動對拜登的彈劾調查，釐清拜登有沒有從兒子亨特的商業行為中不當獲益。拜登發聲明，批評共和黨控制的眾議院沒有處理改善民生的緊急工作，反而浪費時間，以謊言攻擊他，進行毫無根據的「政治表演」。

釐清拜登有否從兒子商業行為不當獲益

共和黨人指控拜登2009年至2017年擔任副總統期間，亨特利用父親的影響力，於海外的商業交易疑涉不當獲利，揚言需徹查拜登在當中的關係。53歲的亨特重申沒證據顯示拜登在經濟上曾參與他的生意。但共和黨議員認為，拜登的參與未必需要涉及經濟。白宮律師否認這一說法，稱指控失實。