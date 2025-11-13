美眾院通過臨時撥款法案 特朗普簽署結束43日政府停擺

美國眾議院投票通過臨時撥款法案，隨即由總統特朗普簽署生效，結束美國史上達43日的聯邦政府停擺。 (路透社)

法案獲222票贊成、209票反對、2票棄權，6名民主黨人倒戈投贊成票，2名共和黨議員反對。法案隨即送交白宮，由總統特朗普在白宮簽署生效，讓政府全面恢復運作。法案早前已獲參議院通過，將為聯邦政府大部分機構提供資金至明年1月30日。特朗普表示，政府停擺純粹是因為政治原因，批評民主黨人試圖敲詐國家，他們樂見數百萬美國人遭受苦難。他又說，由於政府停擺，超過2萬架次航班延誤或取消，食物券計劃被切斷，聯邦員工被迫休假或領不到薪金。

眾議院議長、共和黨的約翰遜在法案通過後向記者表示，民主黨人造成的政府停擺終於結束，重申政府停擺是毫無意義及愚蠢，引致連日航空服務受阻及影響糧食援助計劃，不會帶來正面結果，批評民主黨玩弄民眾性命。眾議院少數黨領袖、民主黨的傑弗里斯說，民主黨人不會放棄爭取延長平價醫療法案補貼。

今次是美國史上時間最長的一次停擺，多個政府機構停止運作，公務員需放無薪假、航空交通控制員不足，至少取消一成國內航班；俗稱食品券的《補充營養援助計劃》用盡儲備，11月停止發放，佔全國八分一人口的低收入人士無法獲全額救濟。