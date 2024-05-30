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國際
2024-05-30 20:21:09

美破全球最大殭屍網絡 拘捕中國籍主腦 透過VPN軟件入侵電腦

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黑客

殭屍網絡｜有關殭屍網絡騎劫全球1,900萬個IP地址。(資料圖片)

美國聯同新加坡、泰國和德國搗破全球最大殭屍網絡(Zombie Network)，35歲中國籍王姓主腦(Yunhe Wang)在5月24日於新加坡被捕。美國檢方指，王的犯罪集團透過含惡意代碼的「虛擬私人網絡」(VPN)軟件，騎劫全球1,900萬個不同IP地址，當中包括家居電腦和逾60萬個來自美國。王出售這些IP地址存取權給犯罪分子，近10年來累積最少9,900萬美元(約7.72億港元)不法財富。犯罪分子則利用那些遭入侵的IP地址發動網絡攻擊、盜取身份、炸彈恐嚇，以及犯下大型詐騙和兒童性剝削等罪行。

殭屍網絡｜騎劫近200國家1900萬個IP地址

殭屍網絡是「botnet」俗稱，又名「機器人網路」(Robot Network)，病毒通常會隨著電郵、即時通訊軟體或電腦系統漏洞，入侵電腦等裝置，再藏身於任何一個程式裡。美國當局指，從2014年至2022年期間，王透過全球約150個伺服器建立「911 S5」殭屍網絡，其中約一半伺服器是向美國供應商租賃，並透過提供含免費惡意VPN，以及在各種盜版軟件和盜版遊戲中植入惡意VPN，入侵近200個國家的電腦裝置，可說是全球最大的殭屍網絡。執法機關拘捕王的同時，也充公了價值2,900萬美元(約2.26億港元)虛擬貨幣，王以虛擬貨幣等方式收取款項。

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殭屍網絡

殭屍網絡｜美國當局已封鎖涉案殭屍網絡。(互聯網)

殭屍網絡｜用所騙款項各國購21物業 買跑車名錶

起訴書指，罪犯透過入侵IP地址騙取美國新冠疫情援助基金，估計造成逾59億美元(460億港元)損失，56萬個騙取失業保險的索償來自遭入侵的IP地址。王用不法所得款項於美國、中國、新加坡、泰國、阿聯酋和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)購下總值3,000萬美元(約2.34億港元)的21個物業，並透過投資成為聖克里斯多福及尼維斯公民。他亦用400萬美元(約3,120萬港元)買法拉利、寶馬跑車和名錶等。美國財政部最先於周二向王等3名中國公民實施金融制裁，司法部再於周三宣布上述起訴。王被控串謀電腦詐騙、重大電腦詐騙、串謀網上詐騙及串謀洗黑錢，最高刑罰可判監65年。

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