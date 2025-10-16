美禁中國航班飛越俄領空 內地航企反對 聯合航空要求禁令擴至國泰

美國運輸部日前提出規定中國的航空公司，來往美中的航班不得飛越俄羅斯領空，中國多間航空公司呼籲華府放棄實施禁令。據報美國聯合航空要求特朗普政府，把禁止中國航班經俄羅斯領空進入美國的建議範圍，擴展至國泰航空。外交部表示，中方支持中國企業維護自身正當合法權益。 自俄烏戰事以來，莫斯科及華府互相禁止對方航空公司航班飛越各自領空。中國的航空公司本來不受限制，來往美國東岸至中國的航線，仍主要採用飛越俄羅斯領空的「極地航線」，以節省飛行時間及降低燃油和人力成本。美方認為這種情況令美國的航空公司面對不公平競爭。路透社日前報道，美運輸部提出規定中國的航空公司，來往美中的航班不得飛越俄羅斯領空，以縮窄美中航空公司間的競爭差距。據報禁令最快11月實施。

多間中國航空公司促美國放棄有關計劃，以免對票價和航空交通造成影響。中國東方航空表示，有關措施將令來往中美的航班飛行時間增加2至3小時，大大增加錯過連接航班的風險，亦會增加燃油消耗。中國航空和南方航空亦指，措施會影響大量旅客。南方航空預料，在11月至12月的假期旺季，將有最少2,800名旅客需要重新安排機票，可能影響出行計劃。 聯合航空亦向美運輸部提交回應，指俄羅斯禁止美國的航空公司飛越領空，變相禁止他們恢復往來美中的直飛航班。聯合航空同時要求特朗普政府，將禁止飛越俄羅斯領空的中國航班進入美國的建議範圍，擴展至國泰航空及其他以香港為基地的航空公司。

在北京，外交部早前稱美方不應無理打壓其他國家。發言人郭嘉昆上周表示，美方對中國航空公司運營施加限制，不利於兩國人員往來，「我們倒是建議美方應當反思自身政策，對本國企業造成的影響，而不是無理打壓別國，要全球消費者買單」。



中方支持中國企業 維護自身正當合法權益 在昨日的例行記者會上，外交部發言人林劍被問及中國幾家主要航司向特朗普政府提出反對時，表示中方此前已就相關問題作出過回應，具體問題可以向中方主管部門詢問；並稱美方對中國航空公司運營施加限制，不利於兩國之間的人員往來，也損害自身利益，而中方亦注意到，美國公眾對此提出了大量反對意見；中方支持中國企業維護自身正當合法權益。