美空軍一號失竊餐具枕袋毛巾 「幾乎所有沒上鎖的東西都被拿走」 白宮忍無可忍促記者歸還

美國總統專機「空軍一號」除了接載總統和白宮高層官員，不時會有記者和國會議員等隨行，向來予人保安森嚴的印象，惟近期一項盤點檢查卻發現，機上發生多宗「失竊」事件，有人擅自取走印有專屬徽章的枕頭袋和餐具等物品，白宮「忍無可忍」，特別發電郵給記者等人，要求盡快歸還。
空軍一號機型為波音747-200B，機艙內配備辦公設施及日常用品等，機尾位置屬隨行記者活動區。英國廣播公司(BBC)等報道，今年2月總統拜登出訪西岸行程後，機員發現記者區內一些物品失竊，包括印有總統徽章的枕頭袋、酒杯及餐碟等。
記者會拿走機上所有沒上鎖的東西
曾經隨行的駐白宮記者表示，機上座位放置採訪邀請卡，印上傳媒機構名稱，M&M朱古力盒上則印有總統徽章，記者只可以帶走這些紀念品，但多年來記者等人擅取餐具和毛巾等其他物品，已是習以為常。有記者離開時背囊裝滿杯子碗碟，下樓梯時傳出物件碰撞聲。有記者在家宴客時使用整套空軍一號餐具來「炫耀」，相信是累積多年的「收藏品」。也有參議員拿走機上物品做紀念。對此有人形容是「會拿走所有沒上鎖的東西」。
記者：我不會覺得尷尬或做錯事
美國之音駐白宮記者Misha Komadovsky不諱言多次隨行中取走機上一系列「精巧物品」，稱「搜集這些物品，我不會覺得尷尬或做錯事」，其收藏品包括一盒有拜登簽名的M&M朱古力和「忘記丟掉的空軍一號logo紙杯」。
因失竊情況日益嚴重，白宮記者協會上月發電郵給記者等，稱若想擁有空軍一號相關物品，可上白宮網店購買，提醒「錯手拿走」機上物品的人盡快歸還，惟據報至今只有一人交還枕頭袋。