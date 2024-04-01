美空軍一號失竊餐具枕袋毛巾 「幾乎所有沒上鎖的東西都被拿走」 白宮忍無可忍促記者歸還

空軍一號上印有專屬徽章的餐具和餐巾。(互聯網)

美國總統專機「空軍一號」除了接載總統和白宮高層官員，不時會有記者和國會議員等隨行，向來予人保安森嚴的印象，惟近期一項盤點檢查卻發現，機上發生多宗「失竊」事件，有人擅自取走印有專屬徽章的枕頭袋和餐具等物品，白宮「忍無可忍」，特別發電郵給記者等人，要求盡快歸還。

空軍一號機型為波音747-200B，機艙內配備辦公設施及日常用品等，機尾位置屬隨行記者活動區。英國廣播公司(BBC)等報道，今年2月總統拜登出訪西岸行程後，機員發現記者區內一些物品失竊，包括印有總統徽章的枕頭袋、酒杯及餐碟等。