美籍棟篤笑藝人抽水「馬航MH370空難」惹公憤　死撐稱：網民不懂幽默

棟篤笑藝人喬斯林近日在一場演出中，以「馬航MH370班機失蹤事件」當作笑料引發馬來西亞民眾不滿。（資料照／美聯社）

新加坡出生、美籍棟篤笑藝人喬斯林（Jocelyn Chia）近日在一場演出中，以「馬航MH370班機失蹤事件」與馬來西亞經濟發展作為笑料，引來馬來西亞民眾的不滿。事件哄動星馬2國，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）稱喬斯林的發言不代表新加坡人的立場，馬來西亞外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）則批評喬斯林毫無憐憫之心。

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機2014年3月8日離奇消失，機上239名乘客至今仍下落不明。根據喬斯林發布在TikTok的影片，她最近在美國紐約曼哈頓喜劇俱樂部「喜劇地下室」（Comedy Cellar）演出時，提到了新加坡獨立的歷史。她提及，新加坡為了生存，與一個「更大、更強大」的國家（馬來西亞，當時稱馬來亞）組成聯邦。 語畢，台下便有觀眾歡呼起來，她便順勢問觀眾是來自哪裏，得知觀眾來自馬來西亞後竟回「Fxxx you」，引來台下一片爆笑。她補充說，當年的馬來亞「拋棄」了新加坡，「40年過去了，我們成為一個第一世界國家（first world country），而你們，馬來西亞呢？你們現在是什麼？還是一個發展中國家？」

以馬航MH370事件作笑料 諷刺網友不懂幽默

此外，她還以馬航MH370事件作為笑料，以自問自答的方式調侃，「為什麼你（馬來西亞）40年來沒有探望我（新加坡）？我試過了，但你知道，我（馬來西亞）的飛機不能飛。」與此同時，該影片還出現一張馬航客機的圖像。

有馬來西亞觀眾當場打斷了她的演出，並表示將在網上對她留下負評。然而，喬斯林輕描淡寫地回應，「沒關係，馬來西亞沒有網路」。該影片在網絡上瘋傳，受到網民強烈譴責，認為她不該拿馬來西亞人的傷痛開玩笑。

而喬斯林在面對馬來西亞網民批評時，還諷刺網民不懂「幽默為何物」。她堅持「當慘劇拖上長時間就成了笑話」的立場，指這是棟篤笑常用的套路，「如果你連這個都不懂，那我實在不用在意你的意見了」。

疑似因發表過激言論，目前喬斯林的Twitter帳號已被禁，IG帳號處於關閉狀態。新加坡駐馬最高專員梅儂（Vanu Gopala Menon）也緊急滅火，為喬斯林的不當言論道歉，強調新加坡政府不容許任何對他人造成傷害的言論或行為，並強調喬斯林已不再是新加坡籍，也不代表新加坡人的觀點。

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