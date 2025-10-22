美籍華人陸逸軒蕭邦鋼琴大賽奪冠 父親來自高雄 母親為上海人（有片）

美籍華人陸逸軒蕭邦鋼琴大賽奪冠 父親來自高雄 母親為上海人。（路透社）

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽結果揭曉，由27歲美籍華人陸逸軒（Eric Lu）榮獲首獎。陸逸軒得知獲得這項最高榮譽時激動表示，「我非常感謝這項榮譽，感謝全球所有在線觀看的蕭邦愛好者，以及華沙的現場觀眾，這是夢想成真」。

直言夢想成真

根據《路透社》，由美國鋼琴家奧臣（Garrick Ohlsson）擔任主席的17人國際評審團，在經過數小時的審議後作出這項決定。陸逸軒將獲得6萬歐元（約54萬港元）的獎金和一面由波蘭總統贊助的金牌。