美籍華人陸逸軒蕭邦鋼琴大賽奪冠 父親來自高雄 母親為上海人（有片）

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽結果揭曉，由27歲美籍華人陸逸軒（Eric Lu）榮獲首獎。陸逸軒得知獲得這項最高榮譽時激動表示，「我非常感謝這項榮譽，感謝全球所有在線觀看的蕭邦愛好者，以及華沙的現場觀眾，這是夢想成真」。
直言夢想成真
根據《路透社》，由美國鋼琴家奧臣（Garrick Ohlsson）擔任主席的17人國際評審團，在經過數小時的審議後作出這項決定。陸逸軒將獲得6萬歐元（約54萬港元）的獎金和一面由波蘭總統贊助的金牌。
6歲起接受名師指導
根據《中央社》，陸逸軒的父親是高雄人，母親則來自上海。他6歲時起接受鋼琴名師指導，畢業於名校柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music），曾在2018年贏得列斯國際鋼琴比賽首獎，並曾與波士頓、倫敦、芝加哥交響樂團等合作演出。
本屆蕭邦國際鋼琴大賽共有84人參賽，均出生於1995年至2009年之間，多數來自中國、波蘭和日本，最終11名選手進入決賽。第2名是20歲加拿大華裔選手陳禹同（Kevin Chen）、第3名為26歲選手王紫桐（Zitong Wang）。
據悉，這項擁有近百年歷史的賽事靈感源自奧運，以著名波蘭作曲家蕭邦（Frederic Chopin）命名，每5年於10月17日的蕭邦逝世紀念日前後在華沙舉辦。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章