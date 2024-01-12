美籍華裔女子拍片埋怨法國人冷漠　外國網民諷：不要再戴這種帽

一名華裔的美籍旅遊博客，近日在TikTok上載影片，表示自己獨遊法國，卻覺得法國人相當冷漠，又指法國人不說英語，因此不建議遊客獨遊法國。然而網上的回應就批評，作為一個遊客到海外至少應學會一些當地的單字是基本，也有人取笑可能是她的帽「出事」。 在TikTok上擁有僅1萬多個追隨者，自稱在北京出生，其後到美國三藩市居住的一位博客。她在TikTok上分享在法國旅遊6日的感受。女子表示她本以為法國是很浪漫和美麗的地方，可是來到法國之後，發現當地在除夕期間商店都關門，而她又埋怨法國人不說英語，更指在法國感到的冷漠令她想哭。

模仿《愛蜜莉在巴黎》 有關的短片在TikTok錄得已逾670多萬次的觀看，以及3.7萬個留言。然而不少都是在對她的批評，當中不少都指出，作為遊客至少也應該學會一些當地語言的單字，而不是期待他人會懂得你的語言，批評她其實不懂得包容別人的文化。另外，也有網民指出是她的帽子出事，原因是她戴的「貝雷帽」，在法國其實並不歡迎，但因為Netflix電視劇《愛蜜莉在巴黎》的主角戴上，而讓她也模仿。 不過，也有網民留言支持指：「我住在里昂，我也不是法國人。我所有朋友都是外國人，因為法國人就只與法國人做朋友，即使我你會法語」，亦有人說：「巴黎是真的令人失望，特別是我和我媽媽戴上頭巾（穆斯林），我們就好像透明，除了一個麵包師傅向我們微笑，就沒有人看到我們。」