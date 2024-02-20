美籍靚女芭蕾舞者遭俄羅斯控叛國 涉為烏克蘭軍隊籌51美元

一名擁有美國與俄羅斯雙重國籍的女芭蕾舞者被指叛國，上月遭情報機關俄羅斯聯邦安全局(FSB)拘捕。FSB稱，一名33歲洛杉磯居民涉嫌參與向外國提供金融援助的非法活動。俄媒指，這名女子涉嫌為烏克蘭武裝部隊籌集資金，犯下叛國罪。俄新社播出來自FSB的片段，蒙面執法人員押送一名身穿白色外套和戴白帽、眼睛被帽遮住的女子，為她戴上手銬帶。片段又顯示她上庭情況，樣子被遮蓋。據悉，罪證之一是捐51.8美元(約404港元)給烏克蘭慈善組織。

美俄關係｜曾捐錢給烏克蘭慈善組織

英國《每日郵報》稱，被捕者為Ksenia Karelina，2021年成為美國公民，社交網不時上載於美國的生活照，並於去年夏天與一名美國人結婚。報道指，當局的指控包括Ksenia從一個美國戶口轉帳51.8美元給烏克蘭慈善組織Razom。在俄羅斯，叛國罪最高可監禁20年，自2023年起已有63人在俄國被控叛國，當中37人罪名成立。據Razom介紹，該組織致力建立一個安全、繁榮和民主的烏克蘭。最近接連有美國人在俄羅斯被捕，包括一名前海軍陸戰隊成員，還有一名來自德州的65歲父親被控虐兒，判監21年。俄羅斯總統普京日前接受美國前新聞主播Tucker Carlson訪問，暗示願意與美國交換「囚犯」。