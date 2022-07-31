美精神病黑人女子 離奇墮警車亡 遺3歲孖女 報警家人心碎淚控(有片)

美國一名黑人女子，在家中懷疑精神病發，家人報警求助，最終女子被帶上警車後，在途中墮車死亡。警員隨身鏡頭片段曝光後，引發輿論爭議，包括警員為女事主扣上手銬，令她情緒激動。女死者父親控訴，批評警員沒有如以往般，召救護車到場送女兒入院，釀成悲劇。

美國黑人女子 墮警車死亡 曾警告上車會自殺

事發於7月15日凌晨一時許，喬治亞州斯巴達市(Sparta)28歲女子格里爾(Brianna Grier)懷疑在家中精神病發，家人報警求助。片段可見到場兩名警員以手銬鎖住格里爾雙手，她不斷高呼自己沒有犯法、沒有飲醉酒，又不斷稱如果迫她上車，她會上吊自殺。警員期間取出電槍，格里爾隨即大叫即管電她，她不在乎。最終格里爾被抬上警車後座。片段之後見到警員駕駛一會後停車，下車折返，發現格里爾已跌出車外，面部朝下，警員拍她數下也沒有反應。格里爾頭骨骨折，入院昏迷6天後死亡，遺下一對3歲孖女。

女死者父親控訴警方沒召救護車

喬治亞州調查部門稱，事發時警員沒有為格里爾扣上安全帶、警車車門亦沒關好。家人上周五公開要求警方交代事件，據稱格里爾患有精神分裂症，父親Mavin含淚控訴，指家人過去試過幾次報警求助，「到場警員會召救護車前來……把她送院提供協助，但「今次就算格里爾媽媽清楚表明她精神病發，警方也沒有叫救護車同來。」