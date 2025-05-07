美紐華克機場控制塔與飛機失聯30秒　5航管員嚇到創傷休假(有片)

美國最大城市紐約的樞紐機場之一、紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，上周一(4月28日)發生航管失靈重大事件，航空交通管制員一度完全無法與各航班聯繫，無法聽、看或通訊，導致數百架航班取消或延誤。事後，至少5名航管人員因此依法申請「創傷假」。

美國有線新聞網絡(CNN)及英國廣播公司(BBC)等媒體報道，通訊中斷事件發生於4月28日，國家空中交通管制員協會表示，負責紐華克機場的塔台人員在事件中「暫時與他們控制的飛機失去雷達通訊，無法看到、聽到他們，或者與他們對話」。一名消息人士向《紐約郵報》透露，疑似因燒焦的銅線造成設備故障，進而引發航班大規模延誤。CNN獲得錄音紀錄，顯示控制塔向聯合航空UA674表示，雷達顯示失靈；男一航班UA1952亦一度與控制塔失去聯絡。根據航班追蹤網站 Flightradar24 的分析，4 月 28 日，當通訊和雷達故障時，大約有 15 到 20 個航班正由紐瓦克自由機場進場管制員控制，幸未有嚴重事故發生。