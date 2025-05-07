美紐華克機場控制塔與飛機失聯30秒　5航管員嚇到創傷休假(有片)

美國最大城市紐約的樞紐機場之一、紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，上周一(4月28日)發生航管失靈重大事件，航空交通管制員一度完全無法與各航班聯繫，無法聽、看或通訊，導致數百架航班取消或延誤。事後，至少5名航管人員因此依法申請「創傷假」。
美國有線新聞網絡(CNN)及英國廣播公司(BBC)等媒體報道，通訊中斷事件發生於4月28日，國家空中交通管制員協會表示，負責紐華克機場的塔台人員在事件中「暫時與他們控制的飛機失去雷達通訊，無法看到、聽到他們，或者與他們對話」。一名消息人士向《紐約郵報》透露，疑似因燒焦的銅線造成設備故障，進而引發航班大規模延誤。CNN獲得錄音紀錄，顯示控制塔向聯合航空UA674表示，雷達顯示失靈；男一航班UA1952亦一度與控制塔失去聯絡。根據航班追蹤網站 Flightradar24 的分析，4 月 28 日，當通訊和雷達故障時，大約有 15 到 20 個航班正由紐瓦克自由機場進場管制員控制，幸未有嚴重事故發生。
5名控制塔人員依法申請長達45天創傷假
事件導致至少5名控制塔人員依據《聯邦僱員賠償法》申請長達45天的「創傷假」，以因應「最近多次(通訊)中斷的壓力」。該法保障聯邦員工於遭遇創傷性事件後，能獲得100%薪資並休假恢復，進一步影響機場人力調度與航班正常運作。
根據FlightAware數據，5日當天紐華克自由國際機場有160個航班取消、375個航班延誤，混亂情況持續。對此，美國聯邦航空總署坦承系統老舊，「過時的空中交通控制系統正在影響員工」，正加速自動化系統更新及人員培訓，強調雖難以迅速補足人力，但將持續努力提升空域安全。