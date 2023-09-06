美網病毒｜美國網球公開賽多名球手不適　球手：感覺像喪屍　新冠疫情再爆發？

正在舉行的美國網球公開賽出現神秘病毒？賽事自上月22日開鑼後，相繼有球手表示不適，有人作賽期間胃痛，另有人出現流感徵狀，甚至被迫退賽。有揣測是否新冠病毒再度爆發。有球手說，患流感食了很多藥，自己像喪屍。
美網病毒｜5號種子查寶雅：我吃了很多藥
5號種子、29歲突尼西亞女網球手查寶雅(Ons Jabeur)上周四在第二輪比賽勝出後稱，在比賽期間感到不適，因持續咳嗽和其他徵狀，在苦戰下取得勝利。她形容「我因感冒，活像喪屍。食了很多藥，基本上吃了美國公開賽醫生建議的所有藥」。查寶雅周一於第四輪比賽中，敗給中國的23號種子鄭欽文。
波蘭球后絲維雅迪克(Iga Swiatek)衛冕失敗出局，無緣晉身8強兼失去世界排名第一位置，她遭拉脫維亞球手奧絲達賓高(Jelena Ostapenko)擊敗前受訪稱，未知球手不適是否與新冠病毒有關。她指，「不適球員戴口罩或採取其他措施是好事，我不知這是否與新冠病毒有關，但這類賽事好容易傳播。我盡量小心和留意，照顧好自己健康。」
美網病毒｜球員感胃痛
像查寶雅般，其他球手也中了大家口中所稱的「美網病毒」。奧地利30歲男子網球手添姆(Dominic Thiem)上周三在第二輪比賽第二盤看來非常不舒服趴向場中球網，被迫中途退賽，事後報道指他胃部不適。捷克女球手姬維杜娃(Petra Kvitova)也稱在上周三比賽感胃痛，最後她直落兩局輸掉比賽。她表示，無長時間逗留在賽場，也會與看來不適的人保持距離，她在更衣室沒有見很多人不舒服。芬蘭24歲球手魯蘇武奧里(Emil Ruusuvuori)也在第一輪賽事前，因不明疾病宣布退賽。
在預賽出局的美國球手桑德格林(Tennys Sandgren)在社交網稱：「我中了美網病毒……感覺自己像在比賽，但其實待在家裡。」他在另一段帖文中稱，有病毒在美網傳播。不只球員，網球名將、ESPN評述員麥根萊(John McEnroe)也身體不適，其後做了新冠快測，結果呈現陽性確診。網球記者Ben Rothenberg上周三也提及報道賽事的傳媒人士生病情況，「在新聞發布室和球員休息室，有很多人咳嗽和流鼻水」。