美網病毒｜美國網球公開賽多名球手不適　球手：感覺像喪屍　新冠疫情再爆發？

正在舉行的美國網球公開賽出現神秘病毒？賽事自上月22日開鑼後，相繼有球手表示不適，有人作賽期間胃痛，另有人出現流感徵狀，甚至被迫退賽。有揣測是否新冠病毒再度爆發。有球手說，患流感食了很多藥，自己像喪屍。

美網病毒｜5號種子查寶雅：我吃了很多藥

5號種子、29歲突尼西亞女網球手查寶雅(Ons Jabeur)上周四在第二輪比賽勝出後稱，在比賽期間感到不適，因持續咳嗽和其他徵狀，在苦戰下取得勝利。她形容「我因感冒，活像喪屍。食了很多藥，基本上吃了美國公開賽醫生建議的所有藥」。查寶雅周一於第四輪比賽中，敗給中國的23號種子鄭欽文。

波蘭球后絲維雅迪克(Iga Swiatek)衛冕失敗出局，無緣晉身8強兼失去世界排名第一位置，她遭拉脫維亞球手奧絲達賓高(Jelena Ostapenko)擊敗前受訪稱，未知球手不適是否與新冠病毒有關。她指，「不適球員戴口罩或採取其他措施是好事，我不知這是否與新冠病毒有關，但這類賽事好容易傳播。我盡量小心和留意，照顧好自己健康。」