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國際
2023-12-07 18:50:27

美網站點選10個富豪移出地　中日韓都上榜

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美國財經網站分析富豪移出原因。(路透社)

美國財經網站分析富豪移出原因。(路透社)

美國一個財經網站「24/7WALL ST」，列出10個地方的富豪正在尋求離開。當中東亞地方的日本、南韓以至中國和香港都有上榜。網站列出了富豪選擇離開這個地方的主要原因。

日本

網站列出第10位的地方是日本，報道指高昂的生活成本，擁擠的環境以及新政府應對通脹的政策，都是日本富豪移出的原因。網站指出，日本東京都會區的生活成本是世界上最高的地區，因此富豪都希望離開讓錢可以多留在身邊。而網站又指出，日本近年的經濟改革，導致日圓貶值，因此一些投資在日本的資金都想離開以保值。

 

日圓貶值。(路透社)

日圓貶值。(路透社)

南非

雖然網站將南非列為第9個富豪移出地方，網站指南非自2021年起，各個經濟層面的財富都在流失，但儘管南非的富豪今年在減少，不過他們在國際金融保密指數中，於2020年被列為世界最安全的避稅天堂。

墨西哥

網站指在墨西哥，富豪的財富增長比一般人快117倍。然而報道指出，墨西哥新政府正在致力打擊有線人的逃稅及違法行為，當中包括該國計劃立法令逃稅等同於有組織性罪行，同時容許政府扣押涉嫌欺詐的財產。同時亦通過新法規，將重大的逃稅問題定義為對國家安全的威脅。因此害怕因此違法的富豪，都在離開。

南韓

報道指，南韓作為亞洲近10年成長迅速的地區，創造了不少期望帶着財產離開的富豪。網站指出，南韓的富豪離開，與當地的經濟或政治原因關係不大，主要是因為在這個國家的富豪可以很輕易地拿着財富離開。他們指，南韓的資產流動率高，因此人們可以輕鬆地拿着財產到自己喜歡的地方。

大韓航空。(路透社)

大韓航空。(路透社)

香港

香港被這個美國網站，列為第6個富豪在流失的地方。網站指出，香港因為中國與西方政治局勢的緊張而影響經濟的穩定，中國政府加強對香港的管治權，令富豪害怕軍事的衝突或是收緊的經濟法規而逃離香港。很多香港富豪離開的原因與中國相同。

巴西

作為金磚國家之一的巴西，網站指巴西的政治及經濟不穩是富豪離開的主因，而投資的不可靠以及無法預測的政治前景，導致當地的經濟衝突及動盪。報道又指，巴西政府仍存在的貪污及罪案問題，也減低人們對該國經濟改革的信心。他們又指，巴西的極端收入不平均，不適合貪婪而富有的人居住。而更多的巴西富豪選擇移居美國，因為美國的金融狀況及政治環境相對穩定，而且美國的貪腐仍是可以預見。

俄羅斯

因為入侵烏克蘭而引發由美國帶領下的經濟及政治制裁，造成俄羅斯嚴峻的經濟環境。雖然俄羅斯最有錢的寡頭都已經受到制裁，並且難以離開這個國家。但一些還未被制裁的有錢人，就選擇在美國加大制裁之前離開。

俄羅斯中央銀行。(路透社)

俄羅斯中央銀行。(路透社)

英國

英國是少有被列入當中的西方國家，網站指出英國富豪移出的原因是受脫歐問題影響。報道指出，成長中的富豪都希望政治及經濟的穩定，而歐盟正是少有穩定、強勁而且可預視的狀況。在英國脫歐前富豪都在前往這個國家，而隨着脫歐的法例即將到期，英國的旅遊、貿易及金融狀況會比之前更困難及昂貴。

印度

印度是網站列為第2位的地方。報道指，富豪之所以希望離開印度，主因是該國的高稅率以及複雜的法例，影響有關金錢轉移、外國匯款、創業及本地的貪污問題。而一些超級富豪就認為是安全、保安以及氣候變化。報道又指，印度的富豪不少都會選擇前往澳洲，因為當地對有錢人的法例相對寬鬆，不過印度龐大的人口令他們的富豪仍然每年可以穩定增長。

中國

中國是網站列為第1的國家。報道稱，在最近的10年富豪都不斷從中國離開，而新冠疫情只是加速了有關的狀況。報道又指，中國龐大的人口以及國家資產管制的問題，出現這情況並不驚訝。報告又稱在出境限制放寬之下，預計今年會有更多富豪離開中國前往其他逃稅天堂。而報道指，中國的富豪移居的地方遍佈全球，澳洲、新加坡、阿聯酋以至美國，因為這些地方較大的稅務漏洞、寬鬆的金融法規以及穩定的市場都是吸引富豪移居的地方。

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印度儲備銀行。(路透社)

印度儲備銀行。(路透社)

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