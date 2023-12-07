美網站點選10個富豪移出地　中日韓都上榜

美國一個財經網站「24/7WALL ST」，列出10個地方的富豪正在尋求離開。當中東亞地方的日本、南韓以至中國和香港都有上榜。網站列出了富豪選擇離開這個地方的主要原因。 日本 網站列出第10位的地方是日本，報道指高昂的生活成本，擁擠的環境以及新政府應對通脹的政策，都是日本富豪移出的原因。網站指出，日本東京都會區的生活成本是世界上最高的地區，因此富豪都希望離開讓錢可以多留在身邊。而網站又指出，日本近年的經濟改革，導致日圓貶值，因此一些投資在日本的資金都想離開以保值。

南非 雖然網站將南非列為第9個富豪移出地方，網站指南非自2021年起，各個經濟層面的財富都在流失，但儘管南非的富豪今年在減少，不過他們在國際金融保密指數中，於2020年被列為世界最安全的避稅天堂。 墨西哥 網站指在墨西哥，富豪的財富增長比一般人快117倍。然而報道指出，墨西哥新政府正在致力打擊有線人的逃稅及違法行為，當中包括該國計劃立法令逃稅等同於有組織性罪行，同時容許政府扣押涉嫌欺詐的財產。同時亦通過新法規，將重大的逃稅問題定義為對國家安全的威脅。因此害怕因此違法的富豪，都在離開。 南韓 報道指，南韓作為亞洲近10年成長迅速的地區，創造了不少期望帶着財產離開的富豪。網站指出，南韓的富豪離開，與當地的經濟或政治原因關係不大，主要是因為在這個國家的富豪可以很輕易地拿着財富離開。他們指，南韓的資產流動率高，因此人們可以輕鬆地拿着財產到自己喜歡的地方。

香港 香港被這個美國網站，列為第6個富豪在流失的地方。網站指出，香港因為中國與西方政治局勢的緊張而影響經濟的穩定，中國政府加強對香港的管治權，令富豪害怕軍事的衝突或是收緊的經濟法規而逃離香港。很多香港富豪離開的原因與中國相同。 巴西 作為金磚國家之一的巴西，網站指巴西的政治及經濟不穩是富豪離開的主因，而投資的不可靠以及無法預測的政治前景，導致當地的經濟衝突及動盪。報道又指，巴西政府仍存在的貪污及罪案問題，也減低人們對該國經濟改革的信心。他們又指，巴西的極端收入不平均，不適合貪婪而富有的人居住。而更多的巴西富豪選擇移居美國，因為美國的金融狀況及政治環境相對穩定，而且美國的貪腐仍是可以預見。 俄羅斯 因為入侵烏克蘭而引發由美國帶領下的經濟及政治制裁，造成俄羅斯嚴峻的經濟環境。雖然俄羅斯最有錢的寡頭都已經受到制裁，並且難以離開這個國家。但一些還未被制裁的有錢人，就選擇在美國加大制裁之前離開。