美網紅連食6個月韓式麵血尿入院　醫生警告高鹽可致敗血症

美國一名24歲女網紅，聲稱自己連續半年吃一款韓式即食麵，結果導致膀胱結石入住急症室；醫生警告，即食麵高鹽會增加腎結石風險，若無及時治療恐引發敗血症。

綜合報道，美國華盛頓州女網紅Lucy Mourad早前在TikTok影片中表示，自己入院了，並指，自己持續半年，每星期都會吃南韓「三養牌卡邦尼口味火辣雞肉即食麵」，結果她的身體出現了異常。Lucy說，一開始她感到嚴重的背痛，甚至出現了難以忍受的痙攣；接著疼痛感又轉移到身體前部，尿液中有血液和微小漂浮物，痛得腰都彎起來，結果被送入急症室，醫生發現她膀胱內形成結石，最終要進行手術打碎結石取出。Lucy覺得，這很可能是因自己過去半年吃得太多辣味即食麵惹禍。她重申很喜歡食這個麵，但為了健康，只能忍痛：「再見了火辣雞麵，我會掛住你，但我的腎不會」。Lucy的影片發佈後，有不少網民紛紛表示震驚，亦有部分網民指，吃過同品牌的辣味即食麵後出現不適：「我也入過醫院， 現在還有胃酸倒流和腸易激綜合症，飲食非常有限。」、「我患有嚴重的胃炎，持續兩個星期，無法進食」、「其實我算經常食，但去年吃完火辣雞麵後，感覺到非常疼痛，嘔了一整晚」。