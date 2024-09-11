美總統辯論港今早9時舉行 賀錦麗壓力大過特朗普

美國總統候選人辯論於周二晚9時(香港周三早上9時)舉行，副總統賀錦麗舌戰前總統特朗普。辯論前夕焦點落在賀錦麗，已競逐過兩次總統的特朗普可說是經驗豐富，而賀錦麗自接替棄連任總統拜登競逐大選後，鮮有接受傳媒訪問，未知她應對問題的能力。距離11月5日大選投票不足兩個月，辯論中任何突發事件均可改變游離選民的投票意向。 各機構的民調反映兩位總統候選人目前支持度接近難分高下，非民主、共和兩黨忠實支持者的游離選民起決定性作用。賀錦麗將會藉今次機會向廣大美國選民闡述其政策，除此之外，她揚言要拆穿特朗普謊話連篇。在周一播放的一個預錄電台訪問中，她稱預料特朗普會講大話，並正準備揭穿這些不實陳述，「須準備他無講真話的負擔」。

賀錦麗準備好特朗普人身攻擊 賀錦麗也相信特朗普將在辯論對其人身攻擊，指他之前也對前總統奧巴馬和前國務卿希拉莉人身攻擊。賀錦麗在辯論日期落實前曾要求辯論中，兩位候選人不要「關咪」，若特朗普人身攻擊，她將可即時反擊。惟其陣營最後無堅持此條件，周二晚的辯論若一方說話，另一方須關咪，不可打斷對方發言。特朗普過往予人的觀感確實是口不擇言，也偏離事實。希拉莉2016年代表民主黨競逐總統時與特朗普交手，她以一笑置之應對特朗普的無理言論，但似乎沒有多大作用。賀錦麗的政治經驗相比希拉莉較淺，未知她能否抵擋特朗普的攻擊。另外，她2019年在民主黨總統初選中，回答特定議題的問題時，有點不懂回答。不過，當時她沒有強大的競選團隊為她備戰，今次做足準備工夫，或有不同表現。



「特朗普是無法預測的人」 對於賀錦麗的「說謊」指控，特朗普的發言人回應稱，她是唯一會在台上說謊的人，形容賀錦麗為「極左危險自由派」。特朗普陣營希望他在辯論中減少人身攻擊，並專注針對拜登政府施政缺失，例如移民問題，身為副總統賀錦麗也要為此負責。特朗普的競選團隊又指特朗普是個無法預測的人，所以賀錦麗難以事先準備。 特朗普的顧問甚至挖苦賀錦麗迴避傳媒訪問，叫她繼續避開傳媒兩個月直至大選，以提高選民的期待。反觀特朗普，他持續接受傳媒訪問，主要是友好的主持人專訪，但也有一些傳統的傳媒。