美續爆XBB.1.5 紐約州病歿人數增三成 日死30人

新冠肺炎Omicron的XBB.1.5變異株，在美國逐漸成為主流病毒、佔全國近半病例之際，有美媒統計指紐約州上月的染疫死亡人數，按月大增30%，平均每日有30人死亡，情況令人憂慮。
《紐約郵報》指，紐約州上月有915名新冠患者死亡，是自去年初以來最多。根據美國疾控中心數據，疫情爆發以來，全美有近110萬人染疫死亡，其中紐約州佔7.7萬人，而州內有87%死者是60歲以上人士，亦有不少死者本身患有心臟或血液相關疾病。
XBB.1.5｜紐約州住院人數突破4000
除死亡個案大增外，紐約州的住院及重症人數亦拾級而上增。報道指，根據去年11月1日的統計，紐約州有2,846名染疫者留醫，其中307人須深切治療，及至去年12月30日，住院人數增至3,960人、413人須深切治療；而在本月5日，住院人數進一步增至4,157人。疫苗接種率方面，紐約州逾85%的18歲以上人士完成基本接種，但只有約15%接種了最新的加強劑，包括Omicron二價疫苗。美國疾控中心日前表示，XBB.1.5約佔全國40%病例；紐約州衛生部門則指，XBB.1.5在該州已佔逾50%病例。
紐約市立大學公共衛生研究院院長Ayman El-Mohandes表示，「我們目前看到的是新變種株冒起，而民眾也沒之前那麼謹慎……坦白說，民眾是防疫意識已鬆懈下來」，強調疫情尚未結束。