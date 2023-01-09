美續爆XBB.1.5 紐約州病歿人數增三成 日死30人

在XBB.1.5肆虐之際，紐約州的染疫死亡人數急升。(美聯社、資料圖片)

新冠肺炎Omicron的XBB.1.5變異株，在美國逐漸成為主流病毒、佔全國近半病例之際，有美媒統計指紐約州上月的染疫死亡人數，按月大增30%，平均每日有30人死亡，情況令人憂慮。

《紐約郵報》指，紐約州上月有915名新冠患者死亡，是自去年初以來最多。根據美國疾控中心數據，疫情爆發以來，全美有近110萬人染疫死亡，其中紐約州佔7.7萬人，而州內有87%死者是60歲以上人士，亦有不少死者本身患有心臟或血液相關疾病。