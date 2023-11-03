美聯社網站遭攻擊一度癱瘓　黑客組織「匿名蘇丹」宣稱犯案

美國新聞機構《美聯社》的線上新聞網站在上月31日遭到駭客攻擊，致使網站癱瘓，該公司公關經理表示，工程師正在調查原因，目前網站已大致恢復，但仍影響部份用戶。

《美聯社》報道指出，事涉黑客發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS） ，產生大量的封包或請求，最終使得目標系統無法負荷。

有些頁面一片空白

從上月31日開始，嘗試造訪美聯社網站或是從個別報道的連結，都無法成功點開該網站。有些頁面一片空白，而有些頁面則顯示錯誤訊息，不過不影響《美聯社》提供給客戶的系統和行動應用程式。

據悉一個自稱「匿名蘇丹」（Anonymous Sudan）的黑客組織星期二上午在其Telegram頻道上預告，將對西方新聞媒體發動攻擊。該組織隨後發布了《美聯社》和其他網站的螢幕截圖，作為成功攻擊的證據。