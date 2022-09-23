熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-09-23 13:03:00

美聯航夜空冒火跌碎片　256人驚險折返(有片)

分享：

美國聯合航空一架原定由紐澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)飛往巴西聖保羅的客機，在起飛後不久，機身突然冒出火光，更有著火碎片丟落，隨即緊急折返機場，幸最終安全降落。

美聯航夜空冒火跌碎片，256人驚險折返。(Twitter)

美聯航夜空冒火跌碎片，256人驚險折返。(Twitter)

綜合外媒報道，美國聯合航空公司一架載著256人的波音777客機周三(21)晚從紐瓦克機場起飛，預計飛往巴西聖保羅，不料飛行途中飛機竟發生故障，網上影片顯示，該客機機身冒出火光，還有著火碎片掉落，在起飛約1小時30分鐘後，緊急折返，於當地周四凌晨安全降落紐瓦克機場。

機身冒出火光，還有著火碎片掉落，在起飛約1小時30分鐘後，緊急折返。(Twitter) 機身冒出火光，還有著火碎片掉落，在起飛約1小時30分鐘後，緊急折返。(Twitter) 機身冒出火光，還有著火碎片掉落，在起飛約1小時30分鐘後，緊急折返。(Twitter) 機身冒出火光，還有著火碎片掉落，在起飛約1小時30分鐘後，緊急折返。(Twitter)

調查：飛機液壓系統出現問題

航空公司經初步檢查後判定是飛機液壓系統出現問題，導致燃料不停在空氣中劇烈燃燒的驚險情況，航空公司也重新安排旅客搭乘當天上午另一架飛機前往目的地。

美國聯邦航空管理局(FAA)已就這宗這班聯合航空149航班事故展開調查。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受