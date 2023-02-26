美職場諷刺漫畫《呆伯特》作者涉種族歧視 稱白人應遠離黑人 遭多份報章停刊(有片)

美國著名職場諷刺漫畫《呆伯特》(Dilbert)的作者亞當斯(Scott Adams)言論涉種族歧視，指非裔美國人是「仇恨團體」，又稱白人應該「離這群人遠點」，因此《華盛頓郵報》等多家媒體宣布不再刊登其漫畫。
《呆伯特》是亞當斯在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場文化與生態，受到多國讀者歡迎，引發不少上班一族共鳴，並創造出著名的「呆伯特法則」(Dilbert principle)。
贏得漫畫界殊榮
漫畫在當紅時期曾在2,000多家媒體刊登，1998年還贏得美國全國漫畫家協會備受推崇的魯本獎(Reuben Award)，也曾改編成卡通。
亞當斯本月22日在YouTube直播節目上提到民調公司「拉斯穆森」所做的一項民調並表達不安，該民意顯示，大多數美國黑人同意「當白人是OK」(It's okay to be White)的說法，這是美國一些右派團體於2017年提出的口號。
亞當斯表示，「如果近一半黑人對白人不滿……那就是個仇恨團體」，「我不想跟他們有任何關連。我會說，根據目前的情況，我給白人的最好建議就是遠離黑人……因為沒辦法解決這個問題」。
發表疑歧視黑人言論
65歲的亞當斯也批評黑人不關注教育，又說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」。
節目播出後，《華盛頓郵報》開始收到讀者停止刊登《呆伯特》的要求，至周六(25日)宣布不再連載該漫畫。擁有超過300家報紙的「今日美國報」(USA Today)報業集團、德州《聖安東尼奧快報》(San Antonio Express-News)等媒體也陸續宣布不再刊登。
亞當斯向《華郵》表示，「到周一(27日)」時，全美還會刊登《呆伯特》的報紙「大概是零」。《華郵》則指，亞當斯多年來一直傾向極右翼意識形態與陰謀論。
Longer video: He also talks about out of control black-on-white crime: pic.twitter.com/I2ucj1QEu5— Jesse Lee Peterson (@JLPtalk) February 25, 2023