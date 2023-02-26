美職場諷刺漫畫《呆伯特》作者涉種族歧視 稱白人應遠離黑人 遭多份報章停刊(有片)

美國著名職場諷刺漫畫《呆伯特》(Dilbert)的作者亞當斯(Scott Adams)言論涉種族歧視，指非裔美國人是「仇恨團體」，又稱白人應該「離這群人遠點」，因此《華盛頓郵報》等多家媒體宣布不再刊登其漫畫。

《呆伯特》是亞當斯在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場文化與生態，受到多國讀者歡迎，引發不少上班一族共鳴，並創造出著名的「呆伯特法則」(Dilbert principle)。

贏得漫畫界殊榮

漫畫在當紅時期曾在2,000多家媒體刊登，1998年還贏得美國全國漫畫家協會備受推崇的魯本獎(Reuben Award)，也曾改編成卡通。

亞當斯本月22日在YouTube直播節目上提到民調公司「拉斯穆森」所做的一項民調並表達不安，該民意顯示，大多數美國黑人同意「當白人是OK」(It's okay to be White)的說法，這是美國一些右派團體於2017年提出的口號。

亞當斯表示，「如果近一半黑人對白人不滿……那就是個仇恨團體」，「我不想跟他們有任何關連。我會說，根據目前的情況，我給白人的最好建議就是遠離黑人……因為沒辦法解決這個問題」。