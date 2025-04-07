美股續插特朗普叫民眾不要做「恐慌人」關稅大混亂一度傳押後90天實施｜特朗普關稅戰

美國關稅引發全球股災，美股周一開市前夕，特朗普在社交網發文創造新詞彙，叫其支持者不要做「恐慌人」(panican)，指現在是機會做應該在數十周前要做的事，但美股仍然續瀉。而在全球股市震盪下，一度出現美國押後實施關稅的混亂情況。在美股開市後突有消息指白宮表示，特朗普擬押後90天實施對等關稅，以便與其他國家談判，除了中國。消息一度刺激美股指數轉升。不過，白宮隨後否認，稱是「假新聞」。
特朗普在旗下社交網Truth Social貼文呼籲民眾，不要「軟弱」或「愚蠢」，並稱「不要做恐慌人(PANICAN)，這是軟弱和愚蠢的人組成的新政黨」。英國廣播公司(BBC)稱，並不清楚這新詞彙的準確意思，但似乎是批評不滿其新關稅的共和黨人(Republican)。他之前曾將反對其政府或領導的黨人稱為Rinos，指他們是掛名的共和黨人(Republican in name only)。特朗普在貼文總結稱，「要強大、勇敢、有耐性，最終結果是成就大事！」
特朗普關稅戰｜貿易顧問：關稅令美國處於「美好局面」
特朗普表示，已與歐洲和亞洲領導人就關稅措施通話，形容好多國家迫切希望達成協議。總統貿易顧問納瓦羅周一受訪時被問及與其他國家的談判時，他回答自關稅推行後，在股票市場和物價方面，他們見到「美好局面」。他呼籲商界不要恐慌，任何有關衰退的討論是愚蠢的。
不過，一向支持特朗普的億萬富翁、對沖基金經理Bill Ackman敦促總統暫停最近公布的關稅，否則面臨「自我引起經濟核寒冬(economic nuclear winter)」風險。核寒冬是指核災難後因灰塵覆蓋引起的長時間寒冷。他認為，特朗普應押後實施關稅3個月，以便與其他國家重新商討貿易協議。另一華爾街重量級人物、摩根大通主席Jamie Dimon也稱，對等關稅或有推高物價的風險。