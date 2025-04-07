美股續插特朗普叫民眾不要做「恐慌人」關稅大混亂一度傳押後90天實施｜特朗普關稅戰

美國關稅引發全球股災，美股周一開市前夕，特朗普在社交網發文創造新詞彙，叫其支持者不要做「恐慌人」(panican)，指現在是機會做應該在數十周前要做的事，但美股仍然續瀉。而在全球股市震盪下，一度出現美國押後實施關稅的混亂情況。在美股開市後突有消息指白宮表示，特朗普擬押後90天實施對等關稅，以便與其他國家談判，除了中國。消息一度刺激美股指數轉升。不過，白宮隨後否認，稱是「假新聞」。

特朗普在旗下社交網Truth Social貼文呼籲民眾，不要「軟弱」或「愚蠢」，並稱「不要做恐慌人(PANICAN)，這是軟弱和愚蠢的人組成的新政黨」。英國廣播公司(BBC)稱，並不清楚這新詞彙的準確意思，但似乎是批評不滿其新關稅的共和黨人(Republican)。他之前曾將反對其政府或領導的黨人稱為Rinos，指他們是掛名的共和黨人(Republican in name only)。特朗普在貼文總結稱，「要強大、勇敢、有耐性，最終結果是成就大事！」