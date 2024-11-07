美股舊經濟 中小企跑出 「特式」資產狂飆 資金大挪移

特朗普勝選，資金追逐「特式」概念資產。他支持美國本土經濟、傳統經濟發展，截至晚上十時半，三大指數中最具有此元素的道指，升超過1200點或3%，明顯跑贏過去幾年長勝將軍納指。中小企也冀望受惠特朗普提出的行政拆牆鬆綁和加快收購合併，羅素2000指數ETF(IWM)大升逾5%。



撐美國製造 工業股受惠

特朗普對石化能源態度友善，支持美國當地的工業製造，最能代表舊經濟的道指吐氣揚眉，大升3%，跑贏標普的1.98%和新科技納指的1.71%。道指成分股中工業股Caterpillar(CAT)升7.6%、石油股雪佛龍(CVX)升2.6%，跑贏油價。