美股舊經濟 中小企跑出 「特式」資產狂飆 資金大挪移

特朗普勝選，資金追逐「特式」概念資產。他支持美國本土經濟、傳統經濟發展，截至晚上十時半，三大指數中最具有此元素的道指，升超過1200點或3%，明顯跑贏過去幾年長勝將軍納指。中小企也冀望受惠特朗普提出的行政拆牆鬆綁和加快收購合併，羅素2000指數ETF(IWM)大升逾5%。
撐美國製造 工業股受惠
特朗普對石化能源態度友善，支持美國當地的工業製造，最能代表舊經濟的道指吐氣揚眉，大升3%，跑贏標普的1.98%和新科技納指的1.71%。道指成分股中工業股Caterpillar(CAT)升7.6%、石油股雪佛龍(CVX)升2.6%，跑贏油價。
基金公司DWS指，在特朗普削減企業所得稅計劃中，本土業務比例高者如中小企、金融行業料最為受惠，對比大型科技股因為非美國收入比例高，減稅受惠將較少。憧憬政策放鬆還有稅收優惠，代表中小企的羅素2000指數升5%。
馬斯克鼎力支持 特斯拉揚14%
個股方面，出錢出力支持特朗普的馬斯克，旗下的特斯拉(TSLA)升14.5%；特朗普媒體(DJT)更一度飆35%。
比特幣發展看高一線 飆5000美元
特朗普選舉時表示支持比特幣發展，會捍衛開採比特幣的權利，確保每個美國人都有權自行保管其數碼資產比特幣猛飆5,165美元，最新報74,634美元。
美元強勢重現，美匯指數升穿105關，單日大升1.8%。日圓、人民幣都報跌。每100日圓兌港元跌至5.04水平，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌554點子，創8月16日以來新低；中段曾跌穿7.17關。
債息飆高 仍料美國再減息25點子
美國債息急升，從一個月短期到30年長債的息率全線上升，即債價急跌。市場相信是憂慮美國通脹重燃的訊號。一個月美債的息率曾上升至4.639%，後輕微轉跌；但數據顯示，美國在香港周五凌晨公布減息25點子機會仍接近100%。