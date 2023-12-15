美英批國安處通緝5海外港人 中方促配合緝捕反中亂港分子

警方國安處昨日(15日)通緝5名身處海外涉嫌違反《港區國安法》人士，分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌和蔡明達，指他們涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動顛覆國家政權罪。邵嵐報稱有美國國籍，許穎婷獲美國批出政治庇護，鄭文傑獲英國批出政治庇護，美國和英國都表示關注。
美方稱香港當局在境內無司法管轄權
美國國務院發言人米勒譴責做法令人震驚，斥公然無視民主和人權的國際準則，強調香港當局在美國境內沒有司法管轄權，民主倡導者將繼續享有憲法保障的自由和權利。
英國外相卡梅倫批評香港警方再次針對行使言論自由的人士，他已經指示官員向中方提出緊急關注，又指做法是對民主和基本人權的威脅，強調不會容許任何外國勢力恐嚇、騷擾或傷害在英國的人士或社區，呼籲中方廢除《港區國安法》。
中方斥英國干涉港事務 提嚴正交涉
中國駐英國大使館批評英國詆毀香港特區法治、庇護通緝犯和干涉香港事務，已向英方提出嚴正交涉。發言人強調，香港警方通緝該5名人士，完全是依法行事、維護國家安全的正義之舉，也是保障香港繁榮穩定發展的必要之舉，反中亂港分子不管背後有什麼保護傘撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權。發言人又重申，英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或干預阻撓，強烈敦促英方停止干涉中國內政，並應配合香港警方，將有關反中亂港分子緝拿歸案。
駐港公署不滿美英妄議港警執法
外交部駐港公署強烈不滿及堅決反對美國國務院與國會、英國外交部等一些政客，以及對華政策跨國議會聯盟等機構，妄議香港警方依法通緝鄭文傑等5名外逃反中亂港分子、公然詆毀港區國安法及干預特區法治與正常執法。
發言人指鄭文傑等人長期從事反中亂港活動，為謀一己私利公然勾結外部勢力賣港求榮，竄逃海外繼續挾洋自重，搭建亂港組織平台，散布涉華涉港政治謠言與港獨謬論，挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。
發言人強調任何觸犯法律紅線的人都難逃法網，任何威脅國家安全的行徑都難以得逞，奉勸外逃反中亂港分子，勿再抱持逍遙法外的癡心妄想，有關國家政客應恪守國際法和國際關係基本準則，停止包庇嫌犯的卑劣行徑，並停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。