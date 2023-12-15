美英批國安處通緝5海外港人 中方促配合緝捕反中亂港分子

警方國安處通緝5名身處海外涉嫌違反《港區國安法》人士，分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌和蔡明達。(鍾式明攝)

警方國安處昨日(15日)通緝5名身處海外涉嫌違反《港區國安法》人士，分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌和蔡明達，指他們涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動顛覆國家政權罪。邵嵐報稱有美國國籍，許穎婷獲美國批出政治庇護，鄭文傑獲英國批出政治庇護，美國和英國都表示關注。

美方稱香港當局在境內無司法管轄權

美國國務院發言人米勒譴責做法令人震驚，斥公然無視民主和人權的國際準則，強調香港當局在美國境內沒有司法管轄權，民主倡導者將繼續享有憲法保障的自由和權利。