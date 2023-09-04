美警截停超速車驚見1歳半嬰瀕死　冷靜救回一命(有片)

美國密歇根州的一名警員值勤時，成功截停一輛超速私家車，調查發現車內一對男女驚恐叫嚷，原來他們載著一名沒了呼吸、雙唇發紫的一歲半嬰兒，正想趕往醫院求救。警員當刻冷靜地將嬰兒抱出車外，讓嬰兒成俯伏姿勢，不住按拍他的背部，結果那名嬰兒逐漸恢復呼吸，撿回一命。

綜合報道，密歇根州警員Brendan Fraser於上周六(2日)目睹一輛私家車飛馳而過，他即駕駛警車追上，並成功截停，惟車上一對夫婦卻如晴天霹靂。警員的攝錄機影片顯示，妻子尖叫著「救命、救命、孩子快死了」，Brendan發現車內竟有一名嘴唇發紫、唾液滿臉的嬰兒正躺著。