美警截停超速車驚見1歳半嬰瀕死　冷靜救回一命(有片)

美國密歇根州的一名警員值勤時，成功截停一輛超速私家車，調查發現車內一對男女驚恐叫嚷，原來他們載著一名沒了呼吸、雙唇發紫的一歲半嬰兒，正想趕往醫院求救。警員當刻冷靜地將嬰兒抱出車外，讓嬰兒成俯伏姿勢，不住按拍他的背部，結果那名嬰兒逐漸恢復呼吸，撿回一命。
綜合報道，密歇根州警員Brendan Fraser於上周六(2日)目睹一輛私家車飛馳而過，他即駕駛警車追上，並成功截停，惟車上一對夫婦卻如晴天霹靂。警員的攝錄機影片顯示，妻子尖叫著「救命、救命、孩子快死了」，Brendan發現車內竟有一名嘴唇發紫、唾液滿臉的嬰兒正躺著。
救人警員：只是靠著平時的訓練
Brendan意識到事情危急，立即將嬰兒抱出車外，夫婦方寸大亂地叫：「不要、不要、不要」並哀求警員放行讓他們趕往醫院，大喊：「不要把他帶走」，Brendan冷靜回應：「我沒有要帶走他」，之後將嬰兒俯伏在他的右手，不住按拍嬰兒的背部，丈夫嚇得跑出車外並無助地跌坐地上，妻子也衝出車外吼叫，Brendan卻在這刻告訴他們「他(嬰兒)開始呼吸了，我感覺得到，他開始呼吸了」，接著冷靜要求坐地男子站起來，以免其他車輛撞倒。未幾，救護車也趕抵現場，嬰兒由救護車送往醫院。
影片曝光後也在網路瘋傳、並令傳媒爭相報道，Brendan事後表示：「當時在現場根本沒有多想，只是靠著平時的訓練」，慶幸這名嬰兒在他的協助下成功獲救，網民紛紛讚賞這位警員的冷靜及見義勇為。