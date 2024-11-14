美警黑幕｜男子被逼供17小時崩潰認殺失蹤父 父親根本無事 警砌生豬肉過程曝光

美國發生一宗令人髮指的警方生安白造「砌生豬肉」案。一名男子因父親遛狗後失蹤報警，卻旋即被視為疑犯，連續17小時被瘋狂逼供，警方又稱已發現其父屍體，逼得他大崩潰，在審訊室嘗試吊頸，最終在被洗腦下認罪。警方登門搜查時，竟讓「業餘」狗隻扮警犬入屋，並輕率判定屋內梯間污漬是血跡，指供詞、證據都有，可以歸案了！然而，失蹤的父親其實只是去了探朋友及女兒，安然無恙，亦從未受安全威脅。未料警方不單沒有立即通知被告，更送他入精神病院，再試圖屈他涉及另一宗殺人案……

堪稱「黑獄斷腸歌」的案件發生在加州方塔納市(Fontana)。案發在2018年8月8月，男子佩雷斯(Thomas Perez Jr.)報警，稱父親在遛狗後失蹤，只見狗兒自行回家。因父親生性風流，佩雷斯起初以為父親只是去了找女伴，後來見他翌日還未回來，於是報警。 砌生豬肉｜男子須服焦慮抑鬱藥 警稱「因藥物影響犯案」 佩雷斯沒想過自己立即被視為疑犯，經歷影響一生的17小時。3名警員上門把他帶返警局問話，當探員首度暗示他弒父時，佩雷斯震驚不已。他在2022年的供詞稱，「我很震驚、沮喪、無法理解、無言以對」，「我一直告訴他們(探員)，他們瘋了」。

但探員不理會，徹夜審問他，翌日早上押他上車，指他殺父，開車載他到市內不同，要他供認犯案現場。期間警方不單沒有答應佩雷斯服用抗焦慮和抗抑鬱藥的請求，一名探員甚至說，他可能是在藥物影響下殺死父親。 砌生豬肉｜警指愛犬目擊案情 心靈受創「必須安樂死」 警員見佩雷斯不肯帶路，便把他送回警局，並無視他因不適想去醫院的請求。探員向佩雷斯說，警方知道其父親已經死了，並有證據證明是他所為；又指他的愛犬因為目擊其父之死，心靈遭受極大創傷，必須安樂死。探員把狗狗帶入審訊室，叫佩雷斯跟牠道別。

砌生豬肉｜警向被告朋友訛稱證據確鑿 叫勸招供 探員又把佩雷斯一名朋友帶來，指警方有確鑿證據證明佩雷斯殺父，叫他勸佩雷斯從實招來。 該位朋友事後憶述，他根本不信佩雷斯會殺父，因為父子倆向來感情要好，亦沒見過佩雷斯有暴力傾向。因此他當日入審訊室，是叫佩雷斯盡力想想有甚麼線索，幫助自己脫身。朋友從審訊室出來後，探員承認其實警方沒有證據。朋友想回去告訴佩雷斯，但被探員禁止。 砌生豬肉｜被告以為自己有弒父 用鞋帶自殺 佩雷斯在探員無間斷輪流逼供、不准服焦慮及抑鬱藥下，逐漸崩潰。佩雷斯在2022年的供詞中憶述：「他們堅稱父親已經死了，只是我不記得，又說我因為服藥，才令記憶一片空白。他們(又說)想幫我，並說已找到屍體……我開始迷失」。

佩雷斯開始認同探員說法，認同自己殺了父親——可能自己曾經跟父親打架、出手打他的臉；也可能用剪刀刺向父親腹部；又可能正如探員所說，他把屍體用浴簾包起來。獨自留在審訊室的佩雷斯，覺得自己大逆不道，他解下鞋帶，試圖吊頸。猶幸鞋帶斷了。 砌生豬肉｜義工狗狗扮警犬登門調查 與此同時，警方在佩雷斯寓所大舉搜證。探員把梳化割開、把浴缸移開，翻箱倒籠搵證據。警方申請搜查令時，指會帶同警犬上門，其後指警犬在樓上走廊聞到可疑氣味。但該隻「警犬」，其實只是警方部門一位義工的狗狗。

砌生豬肉｜污漬當血跡 警訛稱屋內「有大量血跡」 警方又使用一種名為Bluestar的液體，來尋找屋內肉眼看不見的血跡，卻明知該液體會對其他物質產生誤報，包括食物纖維和油漆等，而案發時佩雷斯寓所正在裝修。警方聲稱透過Bluestar的檢查，在屋內發現大量血跡，包括樓梯地氈上的一處污漬，但這證據從未獲實驗室證實；也沒有探員敢作證稱當日在屋內看到血跡。 砌生豬肉｜警知父親未死無失蹤 仍送被告入精神病院 在佩雷斯報警後約30小時、即8月9日晚8時45分左右，父親出現了。住在北加州的女兒通知警方，指父親之前去了探朋友，但沒有事先告訴佩雷斯，而父親探完朋友後，就去洛杉磯國際機場乘飛機來探她。警方很快也確認佩雷斯父親沒死、沒傷、沒失蹤。

不過，警方不單沒有將此消息通知佩雷斯，還將他送入精神病院，據報更叫醫護人員別讓他接電話。幾日後，佩雷斯獲准出院，才終於知道父親平安無事。 砌生豬肉｜警死心不息 指控被告犯另一宗兇案 但零證據 但警方死心不息，在佩雷斯父親現身後4日，警方再取得另一份搜查令，想在佩雷斯的車上安裝定位設備。據報警方懷疑他跟另一宗兇殺案有關，總之他殺了人，但最終找不到證據，連「死者」也找不到，才放棄調查。 砌生豬肉｜法庭駁回對警指控 雙方702萬和解 飽受折騰的佩雷斯決定控告警方，但2023年6月，地方法院法官駁回他幾項指控，最終他於今年較早前，跟市政府以約90萬美元(約702萬港元)和解。美媒早於今年5月報道和解決定，近日案件隨著外國傳媒報道，而再引起關注。

佩雷斯被逼供片段︰