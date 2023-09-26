美警「摔角式」勒頸拘捕情婦 誣衊她失常押送精神病院 片段曝光水洗唔清(有片)

美國賓夕法尼亞州一名37歲已婚警員，跟一名女子發展4個月婚外情後關係破裂，警員企圖利用權力將情婦拘捕，期間如打摔角般又勒頸又把她壓制地，又聲稱情婦有精神病，要將她押上車送入精神病院。

事發在今年8月21日，男警員Ronald Keith Davis經一輪追逐後，「制服」並拘捕其情婦Michelle Perfanov，過程被同場警員的隨身攝錄機拍下。

據報事發前，Michelle向Davis提出想搬去另一城市展開新生活，因此激怒了他。她想分手的原因，是對Davis的控制狂行為感到沮喪。二人激烈吵架，Michelle之後以死威脅Davis，稱她想駕車墮崖自殺。

美警「壓制」情婦過程︰