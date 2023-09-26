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國際
2023-09-26 12:30:00

美警「摔角式」勒頸拘捕情婦 誣衊她失常押送精神病院 片段曝光水洗唔清(有片)

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該名美警像打摔角般把情婦壓制在地。(互聯網)

該名美警像打摔角般把情婦壓制在地。(互聯網)

美國賓夕法尼亞州一名37歲已婚警員，跟一名女子發展4個月婚外情後關係破裂，警員企圖利用權力將情婦拘捕，期間如打摔角般又勒頸又把她壓制地，又聲稱情婦有精神病，要將她押上車送入精神病院。

事發在今年8月21日，男警員Ronald Keith Davis經一輪追逐後，「制服」並拘捕其情婦Michelle Perfanov，過程被同場警員的隨身攝錄機拍下。

據報事發前，Michelle向Davis提出想搬去另一城市展開新生活，因此激怒了他。她想分手的原因，是對Davis的控制狂行為感到沮喪。二人激烈吵架，Michelle之後以死威脅Davis，稱她想駕車墮崖自殺。

美警「壓制」情婦過程︰

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美國警員｜醫生檢查證女事主無精神病

當日本來休班的Davis，隨即返回警署，取得「非自願收容申請書」，準備將「唔知發咩癲」的情婦，送入精神病院，並告訴同事「我會自己搞掂件事」。然後他便開始「追捕」情婦，找到她後隨即像打摔角般，勒頸、拗手及壓地，將拼命爭扎的她制服，想把她押上車送進精神病院。

結果女事主因身體多處受傷入院，留醫了5日。醫生檢查後，證實她根本沒有精神病，只是威脅自殺來惹對方注意。Davis最於9月21日被捕，被控勒頸、危害及襲擊他人及非法禁錮等多項罪名，不准保釋，在場警員的攝錄片段，勢必成為指控他的有力證據。

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