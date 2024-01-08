美購物中心驚現10呎高外星人愈傳愈烈 有片揭600警車封路 究竟發生乜事？(有片)

美國佛州邁亞密在元旦日驚傳有外星人出沒，消息愈傳愈烈，有片段聲稱拍到10呎外星人，並可見現場有大量警車封路，據報為數多達600輛。當地警方眼見消息傳得一發不可收拾，連忙拍片解畫。
事發在邁亞密購物中心Bayside Marketplace，有片段可見一個高得不尋常的身影，在路上行走，旁邊有多輛警車包圍。另有高空拍攝的片段，可見購物中心外整條街道都有警車，鳴笛聲不斷響起，氣氛極其緊張。有人在社交平台「X」發片，言之鑿鑿的說有一具「8至10呎高的影子生物受槍擊」，周圍的人正在逃跑；也有人形容該生物是「一個發光的人影在煙霧中行走」。
邁亞密外星人｜「巨大影子生物」真身是……
「邁亞密購物中心有外星人」消息隨即瘋傳，各界紛研究「巨大影子生物」究竟是何方神聖。面對洶湧群情，邁亞密警方發言人很快已回應稱稱該「影子生物」的真身根本就是一個「影子」，但仍然未能遏止消息繼續瘋傳。
之後邁亞密警方拍片再次解畫，重申「它其實只是一個在行走的人的影子而已」，「我可向大家確認Bayside Marketplace沒有外星人」。警方指，當晚有約50名青少年在現場搞事，又放煙花導致有人以為現場發生槍擊，造成公眾恐慌，才有大量警員趕抵現場處理，最終有4名青少年被捕。
不過仍然有人認為警方是以青少年搞事都掩飾真相，又聲稱傳媒沒有即時報道是因為受壓禁聲，並聲稱航空交通因事件一度暫停，但邁亞密警方否認，指當晚航空交通如常。
引發議論的「邁亞密外星人」片段︰
here we have a little improved quality🤔 and wtf? pic.twitter.com/gGaYw7Wo4P— Kris H (@Kris_H86) January 5, 2024
This is the original shot that is not reversed or blurred. It shows some people walking. pic.twitter.com/qO7owleWor— Andreas Wedenberg (@andadsson) January 5, 2024
當晚大量警車包圍現場︰
**Miami Mall Alien Incident**— Ashton Forbes (@JustXAshton) January 5, 2024
Reports are emerging that it wasn't 'kids fighting' that led to dozens of cop cars outside a Miami mall a couple of days ago.
Some witnesses are reporting 8-10 foot shadow beings were being shot at by people, with others fleeing. Supposedly people… pic.twitter.com/M9gTnNF1HZ