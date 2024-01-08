美購物中心驚現10呎高外星人愈傳愈烈 有片揭600警車封路 究竟發生乜事？(有片)

美國佛州邁亞密在元旦日驚傳有外星人出沒，消息愈傳愈烈，有片段聲稱拍到10呎外星人，並可見現場有大量警車封路，據報為數多達600輛。當地警方眼見消息傳得一發不可收拾，連忙拍片解畫。

事發在邁亞密購物中心Bayside Marketplace，有片段可見一個高得不尋常的身影，在路上行走，旁邊有多輛警車包圍。另有高空拍攝的片段，可見購物中心外整條街道都有警車，鳴笛聲不斷響起，氣氛極其緊張。有人在社交平台「X」發片，言之鑿鑿的說有一具「8至10呎高的影子生物受槍擊」，周圍的人正在逃跑；也有人形容該生物是「一個發光的人影在煙霧中行走」。