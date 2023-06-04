美軍上校爆模擬AI無人機不受控反殺操作員 速改口撲火：只是想法

美國一名空軍上校指內部實驗模擬中，AI無人機殺害操作員以免妨礙它達成任務。美國空軍隨即澄清，表示沒做過這種模擬，上校本人亦改口說只是「想法中的實驗」。

綜合英國《每日郵報》及英國廣播公司(BBC)報道，英國皇家航空學會於5月23、24日在倫敦舉行「未來空中及航天作戰能力峰會」(Future Combat Air and Space Capabilities Summit)。

美軍上校：像科幻驚慄片情節

根據峰會網頁刊出的發言摘要，美國空軍AI測試及作戰主任漢密爾頓(Tucker Hamilton)上校在會上描述一場模擬，其中一架負責摧毀敵方設施的AI無人機拒絕操作員的中止任務命令，「它怎麼做呢？它殺掉操作員。殺操作員是因為那人妨礙它達成任務」。

漢密爾頓形容他的報告「彷彿取材自科幻驚慄片」，這表明討論軍方使用人工智能(AI)倫理的重要性。

但漢密爾頓本月2日向皇家航空學會發聲明表示，當日的報告「講錯」，AI無人機不受控的情節只是軍方外部單位所假定的「想法實驗」。他說，無論在現實還是模擬演習中，美國空軍都沒有如他報告所描述的測試武器化人工智能。

美軍致力研究AI倫理

聲明說：「我們從沒做過那個實驗，不需做實驗也能知道這種合理結果。儘管這只是一個假設性的例子，卻能說明由AI驅動的能力給現實世界帶來挑戰，這也是空軍致力於(研究)AI倫理發展的原因。」

美國空軍也迅速撲火，否認做過類似的模擬。發言人史堤芬尼克(Ann Stefanek)說：「空軍沒做過任何這類AI無人機模擬，仍致力於負責任且道德地使用AI技術。看來上校的講話被斷章取義，那本來就是奇聞。」

戰機由AI駕駛

據悉，美軍一直研究AI科技的作戰應用，去年12月在加州愛德華空軍基地進行多次試飛，成功用AI軟件駕駛一架改裝過的F16戰機。