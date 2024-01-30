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國際
2024-01-30 11:15:00

美軍中東遇襲事件　據報系統疑誤認敵方無人機為「自己人」

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美軍中東遇襲事件，據報系統疑誤認敵方無人機為「自己人」。(資料圖片)

美軍中東遇襲事件，據報系統疑誤認敵方無人機為「自己人」。(資料圖片)

美國駐約旦部隊周日(28)遭遇無人機攻擊，造成3名美軍喪生，另外逾40人受傷。初步報告顯示，當時正有一架美軍無人機準備返回，敵方無人機尾隨其後，系統可能無法識辨，誤以敵方無人機是美軍無人機，因此未有發出警報及將它擊落。

《美聯社》引述2名不具名官員報道，事發於凌晨，一架美軍無人機正在返回基地，發動攻擊的無人機尾隨其後，可能因此引發系統誤會，目前不清楚敵機是有意尾隨，還是純屬巧合；此外，敵方無人機的飛行高度極低，這也可能使它能避開基地的防空系統，目前官方仍在評估無人機的起飛地點。敵方無人機擊中一輛充當官兵寢室的拖車，鄰近其他拖車則遭爆炸後的碎片擊中，受到輕微損毀。官員指，涉事基地沒有大型防空飛彈，但有防禦無人機的系統，例如「郊狼」(Coyote)攔截用無人機。

防禦無人機的系統「郊狼」(Coyote)。(網上圖片)

防禦無人機的系統「郊狼」(Coyote)。(網上圖片)

五角大廈公布3名喪身美軍身分

五角大廈昨日(29)公布3名喪身美軍身分，分別是46歲的William Rivers24歲的Kennedy Sanders23歲的Breonna Moffett3人皆來自喬治亞州，隸屬於駐喬治亞州摩爾堡(Fort Moore)的陸軍預備役部隊。襲擊也導致逾40名官兵受傷，大多為腦部受傷、割傷、瘀青紅腫等，其中8人送醫，有3人傷勢較重，已送往美軍在德國的軍醫院救治。五角大廈副發言人辛赫(Sabrina Singh)回應美軍未擊落無人機是否為「人為疏失」時表示，軍方仍在評估相關情況。

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