美軍中東遇襲事件　據報系統疑誤認敵方無人機為「自己人」

美國駐約旦部隊周日(28日)遭遇無人機攻擊，造成3名美軍喪生，另外逾40人受傷。初步報告顯示，當時正有一架美軍無人機準備返回，敵方無人機尾隨其後，系統可能無法識辨，誤以敵方無人機是美軍無人機，因此未有發出警報及將它擊落。

《美聯社》引述2名不具名官員報道，事發於凌晨，一架美軍無人機正在返回基地，發動攻擊的無人機尾隨其後，可能因此引發系統誤會，目前不清楚敵機是有意尾隨，還是純屬巧合；此外，敵方無人機的飛行高度極低，這也可能使它能避開基地的防空系統，目前官方仍在評估無人機的起飛地點。敵方無人機擊中一輛充當官兵寢室的拖車，鄰近其他拖車則遭爆炸後的碎片擊中，受到輕微損毀。官員指，涉事基地沒有大型防空飛彈，但有防禦無人機的系統，例如「郊狼」(Coyote)攔截用無人機。