美軍密歇根州擊落飛行物　連續3日第3次

美國軍方周日(12日)在鄰近美加邊境的休倫湖上空接近美加邊境的空域，擊落一個不明飛行物，是連續3日第3次擊落高空物體。相關官員未有透露最新擊落的不明飛行物的外觀，以及這個飛行物是否可以操控抑或只是隨氣流漂浮。

美國國防部發聲明，指軍方周日聲明指北美防空司令部在周日早上發現該飛行物，並推測它較早時飄越蒙大拿州上空時，曾接近敏感軍事設施，雖然飛行物對地面人員不構成軍事威脅，但由於它可能具備偵察能力及對民用航空交通構成威脅，因此軍方根據美國總統拜登的命令，派出F-16戰機在密歇根州對出休倫湖，約6,000米的高空將該飛行物擊落。當局會打撈飛行物殘骸以了解更多詳情。

舒默：周五及周六擊落的物體較中國氣球細

今次是美軍3日內，第3次在北美上空擊落不明飛行物，包括周六(11日)在加拿大育空地區擊落飛行物。加拿大總理杜魯多表示，搜索隊正尋找有關飛行物，回收飛行物殘骸，以便進行分析和了解它的用途。

美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指周五及周六擊落的物體，飛行高度約1.3萬米，與之前飄越美國在南卡羅萊納州被擊落的中國氣球在2萬米高空飛行為低，體積亦較小。

中方多次表明，日前在美國東岸被擊落的是民用科研飛艇。