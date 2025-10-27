美軍尼米茲號航母兩機南海接連墜毀5人獲救 中方：願提供協助(更新)

美軍一架MH-60R海鷹直升機及一架F/A-18F大黃蜂戰鬥機分別由尼米茲號航空母艦起飛，及後在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。(美聯社資料圖片)

美軍一架海鷹直升機及一架戰鬥機分別在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。美軍表示，仍在調查這兩宗墜機事件的原因。

美國太平洋艦隊稱，一架MH-60R海鷹直升機周日下午近3時由尼米茲號航空母艦起飛，在南海執行例行任務時墜毀，三名機組人員獲救。約半小時後 ，另一架同樣由尼米茲號起飛的F/A-18F大黃蜂戰鬥機，亦在南海海域墜毀，兩人彈射逃生獲救。所有人員情況穩定，軍方正徹查事件。

今日(27日)舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆被外媒記者問及中方有何評論，稱中方注意到有關報道，如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。中方強調美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。