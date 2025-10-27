熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-27 15:48:03

美軍尼米茲號航母兩機南海接連墜毀5人獲救 中方：願提供協助(更新)

分享：
美軍一架MH-60R海鷹直升機及一架F/A-18F大黃蜂戰鬥機分別由尼米茲號航空母艦起飛，及後在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。(美聯社資料圖片)

美軍一架MH-60R海鷹直升機及一架F/A-18F大黃蜂戰鬥機分別由尼米茲號航空母艦起飛，及後在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。(美聯社資料圖片)

美軍一架海鷹直升機及一架戰鬥機分別在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。美軍表示，仍在調查這兩宗墜機事件的原因。

美國太平洋艦隊稱，一架MH-60R海鷹直升機周日下午近3時由尼米茲號航空母艦起飛，在南海執行例行任務時墜毀，三名機組人員獲救。約半小時後 ，另一架同樣由尼米茲號起飛的F/A-18F大黃蜂戰鬥機，亦在南海海域墜毀，兩人彈射逃生獲救。所有人員情況穩定，軍方正徹查事件。

今日(27日)舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆被外媒記者問及中方有何評論，稱中方注意到有關報道，如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。中方強調美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。

adblk5
美軍一架MH-60R海鷹直升機及一架F/A-18F大黃蜂戰鬥機分別由尼米茲號航空母艦起飛，及後在南海墜毀，5名機組人員全部獲救。(美聯社資料圖片) 美軍尼米茲號航空母艦(網上圖片/資料圖片) 美軍F/A-18F大黃蜂戰鬥機(網上圖片/資料圖片) 美軍MH-60R海鷹直升機(網上圖片/資料圖片) 美軍MH-60R海鷹直升機(網上圖片/資料圖片) 美軍MH-60R海鷹直升機(網上圖片/資料圖片)

美國海軍協會網站（USNI）10月21日報道，在中東停留三個月後，美國海軍尼米茲號航母戰鬥群於10月17日通過馬六甲海峽，現在正在南海執行任務。

尼米茲號於今年3月26日從加州聖迭戈部署到西太平洋，目前已經部署了7個月，預計這將是這艘航母退役前最後一次部署執勤。目前尼米茲號航母戰鬥群將成為美國海軍在印度太平洋地區唯一執勤的航母戰鬥群。

世界人才排名2025｜（am730製圖） 世界人才排名2025｜10.奧地利（am730製圖） 世界人才排名2025｜9.阿聯酋（am730製圖） 世界人才排名2025｜8.丹麥（am730製圖） 世界人才排名2025｜7.新加坡（am730製圖） 世界人才排名2025｜6.瑞典（am730製圖） 世界人才排名2025｜5.荷蘭（am730製圖） 世界人才排名2025｜4.香港（am730製圖） 世界人才排名2025｜3.冰島（am730製圖） 世界人才排名2025｜2.盧森堡（am730製圖） 世界人才排名2025｜1.瑞士（am730製圖）

ad