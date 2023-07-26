美軍指無人機在敘利亞　遭俄軍以照明彈攻擊(有片)

美國空軍表示，一架在敘利亞執行反恐任務的偵測無人機，星期日受俄羅斯戰機以照明彈攻擊，導致螺旋槳嚴重受損。空軍在社交平台公開事發影片，見到俄軍的蘇-35戰機從後方逼近美軍無人機，雙方距離一度只有數米，無人機最終順利返回美軍基地。

綜合報道，美國中央空軍司令部(US Air Forces Central)周二(25日)指出，一架正在執行「反伊斯蘭國」任務的美軍MQ-9 Reaper(死神)偵查無人機，周日(23日)在敘利亞上空遭遇俄軍蘇-35戰機，全程都被MQ-9機上的鏡頭拍下回傳給美軍方。影片可以看見蘇-35從後方逼近MQ-9，雙方距離一度僅有數米，這架蘇-35隨後投放照明彈攻擊MQ-9，導致無人機螺旋槳嚴重受損，所幸最後順利回到美軍基地。空軍中央司令部(US Air Forces Central)批評俄軍以危險方式迫近和騷擾美方戰機，做法欠缺專業，無視飛行安全，敦促俄羅斯駐敘利亞部隊停止鹵莽及不專業的行為。