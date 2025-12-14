熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
國際
2025-12-14 16:50:52

美軍敘利亞巡邏遇襲3死 槍手疑為IS成員遭擊斃 特朗普誓言報復

特朗普誓言報復。(美聯社)

美國國防部證實，駐敘利亞美軍部隊12月13日在霍姆斯省巴爾米拉地區執行聯合巡邏任務時遭遇武裝襲擊，造成2名美軍士兵及1名平民翻譯身亡，另有3名美軍與2名敘利亞安全部隊人員受傷。美國總統特朗普譴責是極端組織伊斯蘭國（IS）所為，誓言將採取報復行動。

據美軍中央司令部聲明，事發時美軍正與敘利亞過渡政府安全部隊進行例行巡邏，一名槍手突然開火攻擊。雙方交火後，槍手當場遭擊斃。初步調查顯示，該名襲擊者是敘國內政部轄下安全人員，近期評估中已被發現持有極端主義思想，原定周日處置。

特朗普誓言報復。(美聯社)

F-16戰機飛越事發區域示警

特朗普在事發後與敘利亞過渡總統沙拉通話，雙方同意加強合作打擊IS。白宮隨後派出F-16戰機飛越事發區域示警，並動用黑鷹直升機將傷員後送。特朗普於社交媒體發文強調：「這些為國捐軀者是真正的愛國者，我們將作出嚴厲回應。」

今次自去年敘利亞巴沙爾政權垮台後，首度發生美軍在敘利亞境內遇襲身亡事件。儘管敘利亞過渡政府上月才宣布加入美國主導的反IS聯盟，但巴爾米拉周邊區域仍存在安全真空。敘利亞外長希巴尼譴責襲擊，但同時指美方忽略安全部門較早前提出的IS滲透警告。

美國防部長赫格塞思警告，任何針對美軍的攻擊都將遭到追剿。目前IS尚未公開承認犯案，美軍已加強在敘利亞東部的戒備，並與盟軍研擬後續反制行動。

