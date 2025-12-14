美軍敘利亞巡邏遇襲3死 槍手疑為IS成員遭擊斃 特朗普誓言報復

美國國防部證實，駐敘利亞美軍部隊12月13日在霍姆斯省巴爾米拉地區執行聯合巡邏任務時遭遇武裝襲擊，造成2名美軍士兵及1名平民翻譯身亡，另有3名美軍與2名敘利亞安全部隊人員受傷。美國總統特朗普譴責是極端組織伊斯蘭國（IS）所為，誓言將採取報復行動。

據美軍中央司令部聲明，事發時美軍正與敘利亞過渡政府安全部隊進行例行巡邏，一名槍手突然開火攻擊。雙方交火後，槍手當場遭擊斃。初步調查顯示，該名襲擊者是敘國內政部轄下安全人員，近期評估中已被發現持有極端主義思想，原定周日處置。