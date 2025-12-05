美軍東太平洋擊沉毒船　 船上4人死亡（有片）

美國軍方在東太平洋再次擊沉一艘疑似運毒船隻，造成四人死亡，此舉加劇了外界對特朗普（Donald John Trump）政府禁毒行動合法性的質疑。美國南方司令部於社交平台發布消息，附帶一段21秒的影片，顯示美軍「南方之矛」行動小組在國際水域對一艘據稱由恐怖組織運營的船隻發動致命打擊。

美國總統特朗普已表明將進一步升級打擊毒販的行動，近日在內閣會議上宣稱：「我們也將開始在陸地上打擊行動。我們知道他們住在哪裡，知道壞人住在哪裡，我們很快就會開始行動。」這番言論暗示美軍可能擴大行動範圍至委內瑞拉領土。

五角大廈正因9月對另一艘疑似販毒船隻的襲擊而面臨兩黨批評。當時，美軍在首次打擊後又發動後續空襲，導致倖存船員喪生。美國海軍上將布拉德利(Frank Bradley)於當地時間周四在國會山莊向領導人通報了9月事件的詳情，這是迄今為止國會對特朗普總統在加勒比海地區軍事行動進行的最重要審查。