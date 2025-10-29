美軍東太平洋炸4艘運毒船殺14人　首度單日多次發動攻擊

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍於27日在東太平洋對四艘船隻發動攻擊，造成船上14人死亡，僅1人倖存。這是特朗普政府加強打擊涉嫌販毒船隻行動以來，首次在同一天發動多次攻擊。據赫格塞斯指出，墨西哥當局已承擔協調倖存者搜救工作的責任。

27日在太平洋海域發生的三次襲擊中，其中一次同時攻擊了兩艘船。自9月初以來，美軍已知針對涉嫌販毒船隻的攻擊次數已達13次。迄今為止，這些行動已摧毀14艘船隻，造成57人死亡，3人倖存。上周，美國軍方在東太平洋進行了第一輪襲擊，象徵行動範圍的擴大，因為先前的襲擊都集中在加勒比海區域。