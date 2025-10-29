美軍東太平洋炸4艘運毒船殺14人　首度單日多次發動攻擊

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍於27日在東太平洋對四艘船隻發動攻擊，造成船上14人死亡，僅1人倖存。這是特朗普政府加強打擊涉嫌販毒船隻行動以來，首次在同一天發動多次攻擊。據赫格塞斯指出，墨西哥當局已承擔協調倖存者搜救工作的責任。
27日在太平洋海域發生的三次襲擊中，其中一次同時攻擊了兩艘船。自9月初以來，美軍已知針對涉嫌販毒船隻的攻擊次數已達13次。迄今為止，這些行動已摧毀14艘船隻，造成57人死亡，3人倖存。上周，美國軍方在東太平洋進行了第一輪襲擊，象徵行動範圍的擴大，因為先前的襲擊都集中在加勒比海區域。
沒有美軍人員受傷
赫格塞斯在X平台上寫道：「第一次襲擊時，船上有8名男性毒販恐怖分子。第二次襲擊時，船上有4名男性毒販恐怖分子。第三次襲擊時，船上有3名男性毒販恐怖分子。所有襲擊都發生在國際水域，沒有美軍人員受傷。」
本月稍早，美國在加勒比海對一艘船發動攻擊。事件中，美國海軍最初扣留了兩名倖存者，但這種情況造成了法律困境，因為不清楚美國軍方能夠援引什麼法律依據來無限期拘留這些倖存者，特朗普政府迅速將他們遣返回厄瓜多爾和哥倫比亞。
已制定機密法律意見書
墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）28日在每日記者會上表示，墨西哥政府已獲悉周一發生的襲擊事件以及可能出現的倖存者。她補充說，事件發生在國際水域，已指示外交部長德拉富恩特（Juan Ramón de la Fuente）與美國駐墨西哥大使強生（Ron Johnson）會面：「我們將與海軍秘書處一起向他們提供關於這名倖存者的訊息，如果確實有倖存者的話」。
據CNN報道，特朗普政府已制定一份機密法律意見書，試圖為針對秘密且廣泛的販毒集團和涉嫌販毒者的致命打擊行動提供法律依據。法律專家先前告訴CNN，這份意見書將販毒者視為「敵方戰鬥人員」，可以在沒有任何司法審查的情況下直接將其殲滅。
