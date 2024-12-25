美軍職員打錯電話意外救老婦一命　感概「萬物皆有連結」

一名海軍不小心打錯電話，卻意外拯救了一名老婦人的性命。（圖／翻攝自United States Navy）

美國海軍在本月23日分享，一名經理在致電確認員工資訊時，不小心顛倒了2個數字，導致撥出去錯誤的號碼，卻意外救了摔倒老婦的性命。

美國海軍設施工程司令部大西洋分部（NAVFAC Atlantic）的安全經理史蒂夫（Steve Anderson）說到，作為他眾多工作的一部分，其中一項是審核員工海外出差的申請，而他近期為了確認遺漏的資訊，準備撥電話給那名員工，卻不小心顛倒其中2個號碼，讓老婦貝爾（Belle Cherry）接到了電話。

持續通話了1個多小時

史蒂夫回憶，當他聽見貝爾的聲音時，就感覺對方似乎相當虛弱又不安：「她告訴我，『不是你要找的那個人，但我需要幫助，因為我摔倒了、受傷了，而且只有一隻手臂能用』。」

史蒂夫十分擔心對方的狀況，詢問她更多細節，並試圖安撫貝爾的緊張情緒，在持續通話了1個多小時，他才終於問到貝爾完整的名字和地址，並連繫當地的警方前往救援：「當我剛開始與她交談時，她並不想透露任何訊息，因為她不知道我是誰⋯⋯我不斷告訴她，她聽起來已經愈來愈虛弱，我真的很擔心她暈倒或發生甚麼事，希望對方相信我。」