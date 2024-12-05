美軍航母華盛頓號抵達日本後2士兵相繼身亡　死因不明

美軍航空母艦華盛頓號（USS George Washington）在抵達日本後不久，傳出兩名士兵相繼死亡，死因尚不清楚，目前日本當局和美國海軍刑事調查局（NCIS）正在調查中。

莫拉萊斯的家人向媒體表示，他們不知道發生了什麼事，也不清楚他的死因。他的母親卡許莉娜 (Svetlana Kashirina) 表示，「海軍尚未分享任何相關訊息，關於他死亡的細節為零」，但她不相信兒子是輕生。

據NBC報道，華盛頓號在上月22日抵達日本橫須賀，同一天，一名電工副手康頓（Cuyler Condon）在基地附近的一間飯店裡失去知覺，當場死亡。3天後，20歲的副消防員莫拉萊斯 (Dimitri Morales)在鎮上被發現昏倒，當地緊急救援人員宣布他死亡。

華盛頓號過去也曾發生過一連串輕生事件

事實上，華盛頓號過去也曾發生過一連串輕生事件。

2017 年至 2023 年停靠在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠進行長時間檢修時，官員稱，在此期間有9名士兵輕生身亡，其中光是2022年4月在一週內就有3人輕生。

幾名水手當時告訴 NBC 新聞，他們尋求幫助卻得不到必要資源以及船隻難以忍受的環境條件都跟這些事件有關係。

其中一項調查發現，造船廠缺乏足夠的停車位、交通以及食物和住房。

華盛頓號於2023年5月完成大修，2024年4月離開維吉尼亞州，7月抵達聖地牙哥，10月啟程前往日本。沒想到在日本又發生憾事，令外界對這艘航母的士兵人權及生活條件感到擔憂。

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