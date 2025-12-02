美軍被指二次襲擊販毒船生還者　白宮稱行動合法

美軍近月以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘被指是運毒的船隻，美國《華盛頓郵報》早前報道，美軍9月2日在加勒比海攻擊一艘販毒船後，因發現船上仍有2名生還者，監督此次行動的特戰指揮官遵從國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)的口頭指示，下令進行第二次施襲，「殺死船上所有人」，事件引來國會議員關注，參眾兩院的軍事委員會都已展開調查。
白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)周一(1日)在記者會未有否認報道，指是海格塞斯授權時任海軍中將、目前已升任上將的布拉德利(Frank Bradley)執行第二輪攻擊，布拉德利完全在他的職權及法律範圍內行事，指揮打擊行動，消除對美國的威脅，行動是合法。萊維特指出，特朗普和海格塞斯已明確表示，根據戰爭法，總統指定的販毒恐怖組織可以作為致命打擊的目標。
特朗普：相信海格塞斯沒有下令
特朗普周日(11月30日)回應時為海格塞斯辯護，相信對方沒有下令殺害兩人。不過，民主黨參議員凱恩認為，如果屬實就構成戰爭罪。共和黨眾議員特納亦指，事件非常嚴重，認為是非法行動。特納又指，國會非常關注加勒比海和太平洋地區所謂毒品船遭到襲擊的事件，以及由此提供的法律依據，但這完全超出了國會討論的範圍，目前調查仍在進行中。海格塞斯上周五回應時批評報道是假新聞，強調在加勒比海的行動符合美國及國際法。