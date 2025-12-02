美軍被指二次襲擊販毒船生還者　白宮稱行動合法

美軍近月以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘被指是運毒的船隻，美國《華盛頓郵報》早前報道，美軍9月2日在加勒比海攻擊一艘販毒船後，因發現船上仍有2名生還者，監督此次行動的特戰指揮官遵從國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)的口頭指示，下令進行第二次施襲，「殺死船上所有人」，事件引來國會議員關注，參眾兩院的軍事委員會都已展開調查。

白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)周一(1日)在記者會未有否認報道，指是海格塞斯授權時任海軍中將、目前已升任上將的布拉德利(Frank Bradley)執行第二輪攻擊，布拉德利完全在他的職權及法律範圍內行事，指揮打擊行動，消除對美國的威脅，行動是合法。萊維特指出，特朗普和海格塞斯已明確表示，根據戰爭法，總統指定的販毒恐怖組織可以作為致命打擊的目標。